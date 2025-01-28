В КСУ обсудили возможность внесения изменений в Положение о Научно-консультативном совете Суда

Состоялось заседание Постоянной комиссии по научному обеспечению Конституционного Суда Украины.

Во вторник, 28 января, члены Постоянной комиссии по научному обеспечению Конституционного Суда Украины провели заседание, на котором обсудили возможность внесения изменений в Положение о Научно-консультативном совете Конституционного Суда Украины. Об этом сообщила пресс-служба КСУ.

Там подчеркнули, что указанные наработки повысят эффективность деятельности НКС, будут способствовать усилению роли ученых и сотрудничеству между судьями Суда и членами Совета.

«Заметим, что соответствующие изменения принимаются Постановлением Конституционного Суда Украины», - добавили в КСУ.

Напомним, Положение о Научно-консультативном совете КСУ было утверждено Постановлением Конституционного Суда Украины от 3 декабря 2018 года. Изменения вносились 5 ноября 2019 года и 26 октября 2023 года.

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