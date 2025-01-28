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В КСУ обсудили возможность внесения изменений в Положение о Научно-консультативном совете Суда

19:23, 28 января 2025
Состоялось заседание Постоянной комиссии по научному обеспечению Конституционного Суда Украины.
В КСУ обсудили возможность внесения изменений в Положение о Научно-консультативном совете Суда
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Во вторник, 28 января, члены Постоянной комиссии по научному обеспечению Конституционного Суда Украины провели заседание, на котором обсудили возможность внесения изменений в Положение о Научно-консультативном совете Конституционного Суда Украины. Об этом сообщила пресс-служба КСУ.

Там подчеркнули, что указанные наработки повысят эффективность деятельности НКС, будут способствовать усилению роли ученых и сотрудничеству между судьями Суда и членами Совета.

«Заметим, что соответствующие изменения принимаются Постановлением Конституционного Суда Украины», - добавили в КСУ.

Напомним, Положение о Научно-консультативном совете КСУ было утверждено Постановлением Конституционного Суда Украины от 3 декабря 2018 года. Изменения вносились 5 ноября 2019 года и 26 октября 2023 года.

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