В КСУ обсудили возможность внесения изменений в Положение о Научно-консультативном совете Суда

Во вторник, 28 января, члены Постоянной комиссии по научному обеспечению Конституционного Суда Украины провели заседание, на котором обсудили возможность внесения изменений в Положение о Научно-консультативном совете Конституционного Суда Украины. Об этом сообщила пресс-служба КСУ.
Там подчеркнули, что указанные наработки повысят эффективность деятельности НКС, будут способствовать усилению роли ученых и сотрудничеству между судьями Суда и членами Совета.
«Заметим, что соответствующие изменения принимаются Постановлением Конституционного Суда Украины», - добавили в КСУ.
Напомним, Положение о Научно-консультативном совете КСУ было утверждено Постановлением Конституционного Суда Украины от 3 декабря 2018 года. Изменения вносились 5 ноября 2019 года и 26 октября 2023 года.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.