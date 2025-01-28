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Военнослужащие, самовольно покинувшие воинскую часть после 29 ноября, не могут автоматически освободиться от уголовной ответственности

19:20, 28 января 2025
Военные, осуществившие СЗЧ после 29 ноября, не могут вернуться на службу и освободиться от уголовной ответственности по упрощенному алгоритму – Минобороны.
Военнослужащие, самовольно покинувшие воинскую часть после 29 ноября, не могут автоматически освободиться от уголовной ответственности
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Военнослужащие, впервые самовольно покинувшие воинскую часть, имеют время до 1 марта 2025, чтобы вернуться на службу без уголовной ответственности и перевестись в другое подразделение.

Однако этот упрощенный алгоритм не касается военных, осуществивших СЗЧ после 29 ноября 2024 года. Так разъяснили в Минобороны.

Такие военнослужащие, даже если это первое их СЗЧ, не могут вернуться на службу и освободиться от уголовной ответственности по быстрому упрощенному алгоритму.

Они, как отметили в Минобороны, должны пройти через общую процедуру, включающую:

  • получение письменного согласия командира части, которую военный самовольно оставил, или батальона резерва, куда направят военного на время обновления на службе;
  • проведение расследования уголовного производства;
  • вынесение решения судом на основании ходатайства прокурором о том, освобождать или нет военного от ответственности.

И только после решения суда военного начинают возобновлять на службе, в частности возвращать денежные выплаты и социальные гарантии, которые были приостановлены после того, как командир подал заявление о СЗЧ.

Военные, осуществившие СЗЧ после 29 ноября, могут несколько месяцев ждать возобновления на службе. И до этого момента денежное довольствие и другие гарантии они не получают.

Для тех же военных, которые самовольно покинули часть давно, то есть до 29 ноября, и это их первое СЗЧ, остается возможность вернуться на службу до 1 марта 2025 по упрощенному алгоритму и возобновиться на службе уже в течение трех дней.

Для этого в приложении Армия+ можно подать рапорт «Возвращение на службу после СЗЧ» и прикрепить рекомендательное письмо от части, требующей военного. Каждый этап возвращения в Армия+ сопровождается отдельным уведомлением, где военнослужащий получает информацию о следующих шагах.

Напомним, как писала «Судебно-юридическая газета», Президент Владимир Зеленский подписал закон 4197-IХ (законопроект 12076) о продлении до 1 марта 2025 года срока добровольного возвращения на службу военных, самовольно покинувших часть или совершивших дезертирство. В таком случае они не лишатся своих выплат.

Ранее в ГБР сообщали, что по прибытии в часть военнослужащий должен подать рапорт о возобновлении на службе. С этого момента запускается определенный алгоритм, регламентирующий все последующие этапы возобновления – от оформления документов до возобновления выплат. Также, как отмечалось в ГБР, рапорт можно подать в приложении Армия+.

Автор: Наталя Мамченко

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ВСУ военнослужащие Минобороны СЗЧ

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Военнослужащие, самовольно покинувшие воинскую часть после 29 ноября, не могут автоматически освободиться от уголовной ответственности

Военные, осуществившие СЗЧ после 29 ноября, не могут вернуться на службу и освободиться от уголовной ответственности по упрощенному алгоритму – Минобороны.

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