Практика судів
  1. Публікації
  2. / В Україні

Військовослужбовці, які самовільно покинули військову частину після 29 листопада, не можуть автоматично звільнитись від кримінальної відповідальності

19:20, 28 січня 2025
Військові, які здійснили СЗЧ після 29 листопада, не можуть повернутись на службу і звільнитися від кримінальної відповідальності за спрощеним алгоритмом – Міноборони.
Військовослужбовці, які самовільно покинули військову частину після 29 листопада, не можуть автоматично звільнитись від кримінальної відповідальності
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Військовослужбовці, які вперше самовільно залишили військову частину, мають час до 1 березня 2025 року, щоб повернутися на службу без кримінальної відповідальності та перевестися в інший підрозділ. 

Проте цей спрощений алгоритм не стосується військових, які здійснили СЗЧ після 29 листопада 2024 року. Так роз’яснили у Міноборони.

Такі військовослужбовці, навіть якщо це перше їхнє СЗЧ, не можуть повернутись на службу та звільнитись від кримінальної відповідальності за швидким спрощеним алгоритмом. 

Вони, як зазначили у Міноборони, повинні пройти через загальну процедуру, яка включає:

  • отримання письмової згоди командира частини, яку військовий самовільно залишив, або батальйону резерву, куди направлять військового на час поновлення на службі;
  • проведення розслідування кримінального провадження;
  • винесення рішення судом на підставі клопотання прокурором щодо того, звільняти чи ні військового від відповідальності.

І лише після рішення суду військового починають поновлювати на службі, зокрема повертати грошові виплати та соціальні гарантії, які були призупинені після того, як командир подав заяву про СЗЧ.

Військові, які  здійснили СЗЧ після 29 листопада, можуть декілька місяців чекати поновлення на службі. І до цього моменту грошове забезпечення та інші гарантії вони не отримують.

Для тих же військових, які самовільно покинули частину давно, тобто до 29 листопада, і це їхнє перше СЗЧ, залишається можливість повернутися на службу до 1 березня 2025 року за спрощеним алгоритмом та поновитись на службі вже протягом трьох днів.

Для цього в застосунку Армія+ можна подати рапорт «Повернення на службу після СЗЧ» та прикріпити рекомендаційний лист від частини, яка потребує військового. Кожен етап повернення в Армія+ супроводжується окремим сповіщенням, де військовослужбовець отримує інформацію про наступні кроки.

Нагадаємо, як писала «Судово-юридична газета», Президент Володимир Зеленський підписав закон 4197-IХ (законопроект 12076) про продовження до 1 березня 2025 року терміну добровільного повернення на службу військових, які самовільно залишили частину, чи вчинили дезертирство. У такому разі вони не втратять свої виплати.

Раніше у ДБР повідомляли, що після прибуття до частини військовослужбовець має подати рапорт про поновлення на службі. З цієї миті запускається визначений алгоритм, що регламентує всі подальші етапи поновлення – від оформлення документів до відновлення виплат. Також, як зазначали у ДБР, рапорт можна подати у застосунку Армія+. 

Автор: Наталя Мамченко

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

ЗСУ військовослужбовці Міноборони СЗЧ

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
На посади суддів Конституційного Суду по квоті Президента та Верховної Ради залишилося 23 кандидати – список

Наступний етап конкурсу – виконання практичного завдання, відбудеться вже 8 лютого.

Військовослужбовці, які самовільно покинули військову частину після 29 листопада, не можуть автоматично звільнитись від кримінальної відповідальності

Військові, які здійснили СЗЧ після 29 листопада, не можуть повернутись на службу і звільнитися від кримінальної відповідальності за спрощеним алгоритмом – Міноборони.

Микита Потураєв запропонував обговорити створення аналогу USAID від ЄС на фоні призупинення грантів

Варто почати говорити про створення загальноєвропейської агенції на кшталт USAID – якщо, звичайно, європейські платники податків і уряди готові до фінансування масштабних проектів – голова Комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики Микита Потураєв.

Верховний Суд пояснив, що залучення особи до конфіденційного співробітництва є не окремим різновидом НСРД

Орган досудового розслідування сам визначає форми й способи організації конфіденційного співробітництва з урахуванням потреб слідства – Верховний Суд.

«Якщо у судді немає помічника або секретаря судового засідання – то це чомусь виключно його проблема, а не держави» — суддя Солом’янського райсуду Києва

Суддя столичного районного суду розповіла, як організаційні та кадрові проблеми відволікають суддів від здійснення правосуддя.

Контакти

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Богдан Драп'ятий
    Богдан Драп'ятий
    заступник Міністра внутрішніх справ України
  • Василь Бородій
    Василь Бородій
    суддя Верховного Суду у Касаційному кримінальному суді
  • Ігор Садовий
    Ігор Садовий
    заступник голови Запорізького окружного адміністративного суду
  • Віталій Мартинюк
    Віталій Мартинюк
    суддя Львівського окружного адміністративного суду