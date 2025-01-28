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Мінкульт відреагував на рішення суду повернути будівлю костелу Святого Миколая в Києві Римсько-католицькій громаді

19:16, 28 січня 2025
Міністерство культури та стратегічних комунікацій України заявило, що костел святого Миколая в Києві переданий римо-католицькій громаді з 2022 року.
Мінкульт відреагував на рішення суду повернути будівлю костелу Святого Миколая в Києві Римсько-католицькій громаді
Фото: kyiv24.news
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Як раніше повідомляла «Судово-юридична газета», суд зобов’язав Міністерство культури передати костел Святого Миколая в Києві релігійній громаді Римсько-Католицької Церкви.

28 січня Міністерство культури та стратегічних комунікацій України заявило, що ще у 2022 році Костел Святого Миколая був переданий у користування Римо-католицькій громаді на підставі договору, укладеного між цією релігійною громадою та Державною організацією «Національний будинок органної та камерної музики України» на виконання доручення Президента України.

«На сьогодні римо-католицька парафія є єдиним користувачем будівлі Миколаївського костелу у Києві.

Передача відбулася на умовах збереження його культурної функції. Відтоді статус будівлі залишався незмінним: вона є державною власністю, яка використовується для задоволення духовних потреб релігійної громади», - йдеться у заяві.

Також у МКСК зазначили, що вживають заходів для збереження пам’ятки архітектури національного значення. У 2024 році було розроблено науково-проектну документацію на невідкладні консерваційні роботи на обʼєкті.

Ще там додали, що після російського ракетного удару в грудні 2024 року, в результаті якого було пошкоджено пам’ятку, складено дефектний акт та розроблена кошторисна документація на першочергові протиаварійні роботи.

«Закликаємо медіа та представників релігійної громади до відповідального підходу в поширенні інформації. Об’єктивне висвітлення подій та дотримання фактів сприятимуть конструктивному діалогу, необхідному для збереження історичної та культурної спадщини України», - сказано у повідомленні.

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