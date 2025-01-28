Мінкульт відреагував на рішення суду повернути будівлю костелу Святого Миколая в Києві Римсько-католицькій громаді

Як раніше повідомляла «Судово-юридична газета», суд зобов’язав Міністерство культури передати костел Святого Миколая в Києві релігійній громаді Римсько-Католицької Церкви.
28 січня Міністерство культури та стратегічних комунікацій України заявило, що ще у 2022 році Костел Святого Миколая був переданий у користування Римо-католицькій громаді на підставі договору, укладеного між цією релігійною громадою та Державною організацією «Національний будинок органної та камерної музики України» на виконання доручення Президента України.
«На сьогодні римо-католицька парафія є єдиним користувачем будівлі Миколаївського костелу у Києві.
Передача відбулася на умовах збереження його культурної функції. Відтоді статус будівлі залишався незмінним: вона є державною власністю, яка використовується для задоволення духовних потреб релігійної громади», - йдеться у заяві.
Також у МКСК зазначили, що вживають заходів для збереження пам’ятки архітектури національного значення. У 2024 році було розроблено науково-проектну документацію на невідкладні консерваційні роботи на обʼєкті.
Ще там додали, що після російського ракетного удару в грудні 2024 року, в результаті якого було пошкоджено пам’ятку, складено дефектний акт та розроблена кошторисна документація на першочергові протиаварійні роботи.
«Закликаємо медіа та представників релігійної громади до відповідального підходу в поширенні інформації. Об’єктивне висвітлення подій та дотримання фактів сприятимуть конструктивному діалогу, необхідному для збереження історичної та культурної спадщини України», - сказано у повідомленні.
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