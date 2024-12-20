Костел Святого Миколая у центрі Києва пошкоджено через ракетну атаку, фото

У костелі Святого Миколая частково вибито фасадне вітражне скло.

Як відомо, 20 грудня російські війська завдали комбінованого ракетного удару по Києву. Внаслідок атаки зафіксовано падіння уламків у чотирьох районах столиці.

Через ракетну атаку в центрі Києва також було пошкоджено костел Святого Миколая. Там частково вибито фасадне вітражне скло. Про це повідомив Український міжнародний інститут реставрації на своїй сторінці у Facebook.

«Вибуховою хвилею пошкоджено фасадне вітражне скло на костелі св. Миколая, памʼятці архітектури національного значення (охоронний номер 260108/1). Також вибуховою хвилею пошкоджені вікна адміністративної будівлі Національного будинку музики, що поруч костелу», – йдеться у повідомленні.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.