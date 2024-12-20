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Костел Святого Миколая у центрі Києва пошкоджено через ракетну атаку, фото

12:16, 20 грудня 2024
У костелі Святого Миколая частково вибито фасадне вітражне скло.
Костел Святого Миколая у центрі Києва пошкоджено через ракетну атаку, фото
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Як відомо, 20 грудня російські війська завдали комбінованого ракетного удару по Києву. Внаслідок атаки зафіксовано падіння уламків у чотирьох районах столиці.

Через ракетну атаку в центрі Києва також було пошкоджено костел Святого Миколая. Там частково вибито фасадне вітражне скло. Про це повідомив Український міжнародний інститут реставрації на своїй сторінці у Facebook.

«Вибуховою хвилею пошкоджено фасадне вітражне скло на костелі св. Миколая, памʼятці архітектури національного значення (охоронний номер 260108/1). Також вибуховою хвилею пошкоджені вікна адміністративної будівлі Національного будинку музики, що поруч костелу», – йдеться у повідомленні.

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Київ

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