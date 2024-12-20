Костел Святого Николая в центре Киева поврежден из-за ракетной атаки, фото

В костеле Святого Николая частично выбиты фасадные и витражные стекла.

Как известно, 20 декабря российские войска нанесли комбинированный ракетный удар по Киеву. В результате атаки зафиксировано падение обломков в четырех районах столицы.

Из-за ракетной атаки в центре Киева также был поврежден костел Святого Николая. Там частично выбиты фасадные витражные стекла. Об этом сообщил Украинский международный институт реставрации на своей странице в Facebook.

«Взрывной волной повреждено фасадное витражное стекло на костеле св.Николая, памятнике архитектуры национального значения (охранный номер 260108/1). Также взрывной волной повреждены окна административного здания Национального дома музыки рядом с костелом», – говорится в сообщении.

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