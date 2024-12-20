Ракетна атака на Київ — уламки впали у 4 районах, є загиблий, фото наслідків

У Голосіївському районі внаслідок падіння уламків ракети палають авто.

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Зранку 20 грудня РФ завдала ракетної атаки по Києву. Уламки впали в чотирьох районах столиці.

Мер Києва Віталій Кличко зазначив, що внаслідок ворожої атаки уламки впали в Голосіївському, Соломʼянському, Шевченківському та Дніпровському районах.

Є загоряння - на дахах будівель, також палають автівки.

Також пошкоджена тепломагістраль у Голосіївському районі.

В Голосіївському районі загорілося 5 автомобілів та пошкоджена тепломагістраль, у Шевченківському — також зафіксовано пожежу. Наразі відомо про двох постраждалих.

Скрізь працюють екстрені служби.

Попередньо, в Голосіївському районі загинула одна людина, повідомили в КМВА.

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