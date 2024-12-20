Ракетна атака на Київ — уламки впали у 4 районах, є загиблий, фото наслідків

Зранку 20 грудня РФ завдала ракетної атаки по Києву. Уламки впали в чотирьох районах столиці.
Мер Києва Віталій Кличко зазначив, що внаслідок ворожої атаки уламки впали в Голосіївському, Соломʼянському, Шевченківському та Дніпровському районах.
Є загоряння - на дахах будівель, також палають автівки.
Також пошкоджена тепломагістраль у Голосіївському районі.
В Голосіївському районі загорілося 5 автомобілів та пошкоджена тепломагістраль, у Шевченківському — також зафіксовано пожежу. Наразі відомо про двох постраждалих.
Скрізь працюють екстрені служби.
Попередньо, в Голосіївському районі загинула одна людина, повідомили в КМВА.
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