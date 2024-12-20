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Блінкен: Українці стоять перед фундаментальним рішенням — боротьба чи переговори

08:08, 20 грудня 2024
Адміністрація Джо Байдена намагається забезпечити Києву сильну позицію.
Блінкен: Українці стоять перед фундаментальним рішенням — боротьба чи переговори
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Українцям необхідно прийняти вкрай важливе рішення - продовжувати боротьбу, або ж вести переговори з РФ про встановлення миру. Про це заявив державний секретар США Ентоні Блінкен у інтерв’ю MSNBC Morning.

За його словами, адміністрація президента США Джо Байдена прагне забезпечити Україну найсильнішими позиціями.

«Українці повинні прийняти фундаментальні рішення щодо продовження боротьби або переговорів та спроби довести це до припинення вогню», - зазначив він.

Держсекретар США підкреслив, що також фундаментальним є питання, чи готова РФ це зробити.

«Втім, якщо дійде до цього, ми хочемо переконатися, що українці та адміністрація Трампа матимуть найкращі позиції для укладення найсильнішої угоди», - вказав він.

Блінкен зазначив, що США працюють над тим, щоб Україна перебувала у вигідній позиції для укладення «максимально сильної угоди» у 2025 році. Для цього, за його словами, необхідно посилювати військові позиції України, забезпечувати її фінансами, боєприпасами та підтримкою.

Держсекретар також зазначив, що довгостроковий успіх України залежить від гарантій припинення вогню на справедливих умовах. Він підкреслив, що ці гарантії мають виключити можливість нового нападу з боку Росії у майбутньому.

«Якщо ми отримаємо це, Україна на шляху до успіху», – наголосив Блінкен.

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США рф Україна війна

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