Блинкен: Украинцы стоят перед фундаментальным решением — борьба или переговоры

Администрация Джо Байдена пытается обеспечить сильную позицию Киеву.

Украинцам необходимо принять крайне важное решение – продолжать борьбу, или вести переговоры с РФ об установлении мира. Об этом заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен в интервью MSNBC Morning.

По его словам, администрация президента США Джо Байдена стремится обеспечить Украину сильнейшими позициями.

«Украинцы должны принять фундаментальные решения по продолжению борьбы или переговоров и попытки довести это до прекращения огня», - отметил он.

Госсекретарь США подчеркнул, что также фундаментальным является вопрос, готова ли РФ это сделать.

«Впрочем, если дойдет до этого, мы хотим убедиться, что у украинцев и администрации Трампа будут лучшие позиции для заключения сильнейшего соглашения», - указал он.

Блинкен отметил, что США работают над тем, чтобы Украина находилась в выгодной позиции для заключения максимально сильного соглашения в 2025 году. Для этого, по его словам, необходимо усиливать военные позиции Украины, снабжать ее финансами, боеприпасами и поддержкой.

Госсекретарь отметил, что долгосрочный успех Украины зависит от гарантий прекращения огня на справедливых условиях. Он подчеркнул, что эти гарантии должны исключить возможность нового нападения со стороны России в будущем.

«Если мы получим это, Украина на пути к успеху», - подчеркнул Блинкен.

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