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Следующее заседание в формате «Рамштайн» состоится в январе, — Рустем Умеров

07:55, 20 декабря 2024
На нем обсудят дальнейшие шаги по усилению безопасности в Украине.
Следующее заседание в формате «Рамштайн» состоится в январе, — Рустем Умеров
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Следующее заседание в формате Рамштайн состоится в январе 2025 года. Об этом сообщил министр обороны Рустем Умеров.

«В январе встретимся лично в рамках очередного заседания формата Рамштайн. Планируем детально обсудить дальнейшие шаги для усиления сотрудничества в сфере безопасности между Украиной и Португалией в 2025 году», - отметил он.

Глава Минобороны сообщил, что провел телефонный разговор со своим португальским коллегой Нуну Мэлу.

Руководители оборонных ведомств обсудили перспективы сотрудничества в сфере оборонной промышленности, договорились о проведении консультаций по возможностям украинской оборонной индустрии и уделили внимание вопросам взаимодействия по поставкам дронов для Сил обороны Украины.

Во время разговора Умеров поблагодарил партнеров из Португалии за поддержку Украины и предложил стране в 2025 году рассмотреть возможность направления средств на финансирование украинского производства.

«Нуну Мелу заверил, что в 2025 году Португалия сохранит уровень помощи не ниже нынешнего», - добавил Умеров.

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Минобороны Рустем Умеров Рамштайн

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