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Наступне засідання у форматі «Рамштайн» відбудеться у січні, — Рустем Умєров

07:55, 20 грудня 2024
На ньому обговорять подальші кроки для посилення безпеки в Україні.
Наступне засідання у форматі «Рамштайн» відбудеться у січні, — Рустем Умєров
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Наступне засідання у форматі «Рамштайн» відбудеться у січні 2025 року. Про це повідомив міністр оборони Рустем Умєров.

«У січні зустрінемося особисто в межах чергового засідання формату «Рамштайн». Плануємо детально обговорити подальші кроки для посилення безпекової співпраці між Україною та Португалією у 2025 році», - зазначив він.

Очільник Міноборони повідомив, що провів телефонну розмову зі своїм португальським колегою Нуну Мелу.

Керівники оборонних відомств обговорили перспективи співпраці у сфері оборонної промисловості, домовились про проведення консультацій щодо можливостей української оборонної індустрії та приділили увагу питанням взаємодії щодо постачання дронів для Сил оборони України.

Також під час розмови Умєров подякував партнерам з Португалії за підтримку України та запропонував країні у 2025 році  розглянути можливість спрямування коштів на фінансування українського виробництва.

«Нуну Мелу запевнив, що у 2025 році Португалія збереже рівень допомоги не нижче цьогорічного», - додав Умєров.

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Міноборони Рустем Умєров Рамштайн

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