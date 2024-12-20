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Государственный реестр недвижимости подвергся атаке, восстановление продлится до 2 недель — министр юстиции Ольга Стефанишина

07:50, 20 декабря 2024
Министр юстиции Ольга Стефанишина заявила о самой масштабной атаке на государственные реестры за все время — восстановление Реестра недвижимости будет длиться до 2 недель.
Государственный реестр недвижимости подвергся атаке, восстановление продлится до 2 недель — министр юстиции Ольга Стефанишина
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Временно приостановлена ​​работа Государственного реестра актов гражданского состояния граждан и Государственного реестра недвижимости. 19 декабря состоялась самая масштабная за последнее время внешняя кибератака на государственные реестры Украины. Об этом сообщила вице-премьер по евроинтеграции, министр юстиции Украины Ольга Стефанишина.

«Сейчас вместе с командой и специалистами других служб координируем работу по противодействию кибератаки и восстановлению систем. Уже точно понятно, что атака производилась россиянами с целью нарушить работу критически важной инфраструктуры государства. Наши специалисты работают в усиленном режиме над поэтапным восстановлением доступа к реестрам», – отметила Стефанишина.

По ее словам, в первую очередь будут восстановлены следующие реестры:

  • Государственный реестр актов гражданского состояния граждан.
  • Единый государственный реестр юридических лиц и физических лиц предпринимателей.
  • Государственный реестр прав на недвижимое имущество и их обременения.

Время первоочередного обновления будет составлять ориентировочно до 2 недель.

По предварительным оценкам угроз функционирования другим ресурсам – нет.

«Враг пытается использовать эту ситуацию в своих информационных операциях, чтобы посеять панику среди граждан Украины и за рубежом», - отметила Стефанишина.

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кибератака Министерство юстиции Украины Стефанишина

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