Государственный реестр недвижимости подвергся атаке, восстановление продлится до 2 недель — министр юстиции Ольга Стефанишина

Министр юстиции Ольга Стефанишина заявила о самой масштабной атаке на государственные реестры за все время — восстановление Реестра недвижимости будет длиться до 2 недель.

Временно приостановлена ​​работа Государственного реестра актов гражданского состояния граждан и Государственного реестра недвижимости. 19 декабря состоялась самая масштабная за последнее время внешняя кибератака на государственные реестры Украины. Об этом сообщила вице-премьер по евроинтеграции, министр юстиции Украины Ольга Стефанишина.

«Сейчас вместе с командой и специалистами других служб координируем работу по противодействию кибератаки и восстановлению систем. Уже точно понятно, что атака производилась россиянами с целью нарушить работу критически важной инфраструктуры государства. Наши специалисты работают в усиленном режиме над поэтапным восстановлением доступа к реестрам», – отметила Стефанишина.

По ее словам, в первую очередь будут восстановлены следующие реестры:

Государственный реестр актов гражданского состояния граждан.

Единый государственный реестр юридических лиц и физических лиц предпринимателей.

Государственный реестр прав на недвижимое имущество и их обременения.

Время первоочередного обновления будет составлять ориентировочно до 2 недель.

По предварительным оценкам угроз функционирования другим ресурсам – нет.

«Враг пытается использовать эту ситуацию в своих информационных операциях, чтобы посеять панику среди граждан Украины и за рубежом», - отметила Стефанишина.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.