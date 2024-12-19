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Будут ли выключать свет в Украине 20 декабря

21:45, 19 декабря 2024
Отключения электроэнергии на 20 декабря не запланированы.
Будут ли выключать свет в Украине 20 декабря
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20 декабря отключения света у потребителей в Украине не запланированы. Об этом сообщил гендиректор YASNO Сергей Коваленко.

«Завтра без отключений. Но не забывайте об экономии в пиковые часы. А также то, что пора заплатить за свет», — отметил он.

В то же время в ДТЭК указали, что, как только потребуется вернуться к графикам стабилизационных отключений, они сообщат об этом первыми.

Также там сообщили, что из соображений безопасности временно могут предоставлять только минимальную информацию о состоянии энергосистемы.

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