Шольц и Трамп провели разговор и согласились, что пора искать путь к справедливому миру

Они считают, что война в Украине длится слишком долго и нужно как можно быстрее найти путь к миру.

Канцлер Германии Олаф Шольц провел разговор с избранным президентом США Дональдом Трампом. Об этом говорится в отчете, опубликованном правительством ФРГ.

Они считают, что война в Украине длится слишком долго и нужно как можно быстрее найти путь к миру.

«В центре разговора были вызовы политике безопасности в Европе. Они согласились, что война РФ против Украины длится слишком долго и что важно как можно быстрее стать на путь честного, справедливого и устойчивого мира. Канцлер подчеркнул, что будет продолжать поддерживать Украину в ее защите от российско-агрессорской войны столько, сколько потребуется», — говорится в сообщении.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что следует подталкивать РФ к настоящему, устойчивому миру. По его словам, в предстоящих переговорах должна участвовать Европа.

Кроме того, Президент отметил, что Дональд Трамп осознает недопустимость для Украины капитуляции или замораживания войны.

Ранее Зеленский выразил надежду, что в следующем году Украина может рассчитывать как на завершение войны, так и на вступление в ЕС и НАТО.

Добавим, глава Верховной Рады Руслан Стефанчук подчеркнул, что Украина готова начать переговоры по завершению войны с Россией, однако только на собственных условиях.

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