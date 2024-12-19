Суд в Киеве избрал меру пресечения главе Комиссии по регулированию азартных игр Ивану Рудому

Главе КРАИЛ избрали меру пресечения в виде содержания под стражей до 4 февраля без права на залог.

Фото: Суспільне

Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения главе Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей Ивану Рудому. Об этом сообщает Суспільне.

Так, суд избрал меру пресечения для руководителя КРАИЛ в виде содержания под стражей без права на залог.

Его будут содержать под стражей до 4 февраля 2024 года без права на залог.

Как известно, глава КРАИЛ подозревается в пособничестве государству-агрессору, а также в незаконном хранении наркотических средств в больших размерах, без цели сбыта. По информации ГБР, у него обнаружили кокаин в больших размерах.

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