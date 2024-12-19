Суд у Києві обрав запобіжний захід голові Комісії з регулювання азартних ігор Івану Рудому

Голові КРАІЛ обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 4 лютого без права на заставу.

Фото: Суспільне

Печерський районний суд Києва обрав запобіжний захід голові Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей Івану Рудому. Про це повідомляє Суспільне.

Так, суд обрав запобіжний захід для очільника КРАІЛ у вигляді тримання під вартою без права на заставу.

Посадовця триматимуть під вартою до 4 лютого 2024 року без права на заставу.

Як відомо, голову КРАІЛ підозрюють у пособництві державі-агресору, а також у незаконному зберіганні наркотичних засобів у великих розмірах, без мети збуту. За інформацією ДБР, у нього виявили кокаїн у великих розмірах.

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