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Суд у Києві обрав запобіжний захід голові Комісії з регулювання азартних ігор Івану Рудому

20:31, 19 грудня 2024
Голові КРАІЛ обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 4 лютого без права на заставу.
Суд у Києві обрав запобіжний захід голові Комісії з регулювання азартних ігор Івану Рудому
Фото: Суспільне
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Печерський районний суд Києва обрав запобіжний захід голові Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей Івану Рудому. Про це повідомляє Суспільне.

Так, суд обрав запобіжний захід для очільника КРАІЛ у вигляді тримання під вартою без права на заставу.

Посадовця триматимуть під вартою до 4 лютого 2024 року без права на заставу.

Як відомо, голову КРАІЛ підозрюють у пособництві державі-агресору, а також у незаконному зберіганні наркотичних засобів у великих розмірах, без мети збуту. За інформацією ДБР, у нього виявили кокаїн у великих розмірах.

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Печерський райсуд Києва КРАІЛ

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