У Вишгороді люди в формі задули газом в салон авто, щоб «викурити» водія — поліцейських, які потрапили у скандал, відсторонили

Поліція Київщини розпочала службове розслідування за фактом інциденту.

Як повідомлялося, у Вишгороді на Київщині поліцейські та особи у військовій формі хотіли «викурити» водія за допомогою перцевого балончика. Також вони намагалися підпалити газ, щоб чоловік вийшов. Міноборони розпочало перевірку за цим фактом.

Поліція Київщини розпочала службове розслідування за фактом інциденту у Вишгороді.

Також на час розслідування обох працівників поліції відсторонено від виконання службових обов’язків.

«У ході моніторингу соцмереж виявлено відео з неприпустимими діями працівників поліції, які несли службу у складі групи реагування патрульної поліції Вишгородського районного управління поліції Київщини.

За виявленим фактом керівництво поліції Київщини ініціювало проведення службового розслідування, аби надати правову оцінку діям поліцейських», — йдеться у повідомленні.

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