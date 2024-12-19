В Вышгороде люди в форме задули газом в салон авто, чтобы «выкурить» водителя — попавших в скандал полицейских отстранили

Полиция Киевской области начала служебное расследование по факту инцидента.

Как сообщалось, в Вышгороде в Киевской области полицейские и лица в военной форме хотели «выкурить» водителя с помощью перечного баллончика. Также они пытались поджечь газ, чтобы мужчина вышел. Минобороны начало проверку по этому факту.

Полиция Киевской области начала служебное расследование по факту инцидента в Вышгороде.

Также на время расследования оба сотрудника полиции отстранены от выполнения служебных обязанностей.

«В ходе мониторинга соцсетей обнаружено видео с недопустимыми действиями сотрудников полиции, которые несли службу в составе группы реагирования патрульной полиции Вышгородского районного управления полиции Киевщины.

По выявленному факту руководство полиции Киевщины инициировало проведение служебного расследования с тем, чтобы дать правовую оценку действиям полицейских», — говорится в сообщении.

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