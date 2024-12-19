Практика судів
  1. Публікації
  2. / В Україні

В Міноборони відреагували на відео, де люди в формі та поліцейський задували газом в авто, щоб чоловік вийшов

19:21, 19 грудня 2024
Міноборони вже проводить перевірку щодо інциденту у Вишгороді.
В Міноборони відреагували на відео, де люди в формі та поліцейський задували газом в авто, щоб чоловік вийшов
Скріншот з відео
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Мережею шириться відео, на якому видно, як поліцейські та особи у військовій формі намагалися «викурити» водія за допомогою перцевого балончика. Також вони намагалися підпалити газ, щоб чоловік вийшов. Інцидент стався у Вишгороді на Київщині.

У Міністерстві оборони відреагували на відео, де люди в формі та поліцейський задували газом в автомобіль, щоб чоловік вийшов.

«Міністерство оборони України категорично засуджує будь-які дії, що суперечать закону та принципам служби у Збройних силах України.

Щодо інциденту у Вишгороді, зафіксованого на відео і поширеного у соцмережах, Міноборони у взаємодії з правоохоронними органами проводить перевірку і встановлює осіб, причетних до цієї ситуації», — йдеться у заяві відомства.

У Міноборони наголосили, що всі причетні до цього інциденту будуть притягнуті до відповідальності згідно з законодавством України.

«Подібні дії є неприпустимими та підривають довіру до Збройних Сил і сектору безпеки», — додали там.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

військові повістка ТЦК Міноборони мобілізація

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
В Міноборони відреагували на відео, де люди в формі та поліцейський задували газом в авто, щоб чоловік вийшов

Міноборони вже проводить перевірку щодо інциденту у Вишгороді.

Верховна Рада не встигне прийняти закон про створення Вищого адміністративного суду до кінця року, як того вимагав МВФ

МВФ записав у вимоги Меморандуму, що Україна повинна прийняти закон щодо створення Вищого адміністративного суду до кінця 2024 року, але, вочевидь, парламент цього року вже не збереться.

Дисциплінарний інспектор Служби дисциплінарних інспекторів звільнився одразу після призначення

Дисциплінарних інспекторів у Вищій раді правосуддя залишилося лише 20.

ТЦК не бачить у «Оберіг» броні, оформлені не через Дію: у Сухопутних військах відповіли на заяву члена комітету з нацбезпеки про мобілізацію заброньованих працівників

Член Комітету з питань національної безпеки Олександр Федієнко написав депутатське звернення з фактами мобілізації заброньованих працівників, але у Сухопутних військах заявили, що це «маніпуляція» і пояснили, чому ТЦК не бачить деякі «броні».

Законопроект про доплати суддям місцевих судів у 2024 році Верховна Рада вже не проголосує – народний депутат

Причина – відсутність політичної волі та небажання голів парламентських фракцій виділяти суддям додаткові гроші, оскільки це викличе критику у виборців.

Контакти

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Катерина Павліченко
    Катерина Павліченко
    заступник Міністра внутрішніх справ
  • Оксана Скрипка
    Оксана Скрипка
    суддя Деснянського районного суду міста Києва