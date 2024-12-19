В Міноборони відреагували на відео, де люди в формі та поліцейський задували газом в авто, щоб чоловік вийшов

Міноборони вже проводить перевірку щодо інциденту у Вишгороді.

Скріншот з відео

Мережею шириться відео, на якому видно, як поліцейські та особи у військовій формі намагалися «викурити» водія за допомогою перцевого балончика. Також вони намагалися підпалити газ, щоб чоловік вийшов. Інцидент стався у Вишгороді на Київщині.

У Міністерстві оборони відреагували на відео, де люди в формі та поліцейський задували газом в автомобіль, щоб чоловік вийшов.

«Міністерство оборони України категорично засуджує будь-які дії, що суперечать закону та принципам служби у Збройних силах України.

Щодо інциденту у Вишгороді, зафіксованого на відео і поширеного у соцмережах, Міноборони у взаємодії з правоохоронними органами проводить перевірку і встановлює осіб, причетних до цієї ситуації», — йдеться у заяві відомства.

У Міноборони наголосили, що всі причетні до цього інциденту будуть притягнуті до відповідальності згідно з законодавством України.

«Подібні дії є неприпустимими та підривають довіру до Збройних Сил і сектору безпеки», — додали там.

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