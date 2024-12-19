В Минобороны отреагировали на видео, где люди в форме и полицейский задували газом в авто, чтобы мужчина вышел

В сети распространяется видео, на котором видно, как полицейские и лица в военной форме пытались «выкурить» водителя с помощью перечного баллончика. Также они пытались поджечь газ, чтобы мужчина удалился. Инцидент произошел в Вышгороде Киевской области.
В Министерстве обороны отреагировали на видео, где люди в форме и полицейский задували газом в автомобиль, чтобы мужчина вышел.
«Министерство обороны Украины категорически осуждает какие-либо действия, противоречащие закону и принципам службы в Вооруженных силах Украины.
Что касается инцидента в Вышгороде, зафиксированного на видео и распространенного в соцсетях, Минобороны во взаимодействии с правоохранительными органами проводит проверку и устанавливает лиц, причастных к этой ситуации», — говорится в заявлении ведомства.
В Минобороны подчеркнули, что все причастные к этому инциденту будут привлечены к ответственности согласно законодательству Украины.
«Подобные действия недопустимы и подрывают доверие к Вооруженным Силам и сектору безопасности», — добавили там.
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