В Минобороны отреагировали на видео, где люди в форме и полицейский задували газом в авто, чтобы мужчина вышел

Минобороны уже проводит проверку по поводу инцидента в Вышгороде.

Скриншот с видео

В сети распространяется видео, на котором видно, как полицейские и лица в военной форме пытались «выкурить» водителя с помощью перечного баллончика. Также они пытались поджечь газ, чтобы мужчина удалился. Инцидент произошел в Вышгороде Киевской области.

В Министерстве обороны отреагировали на видео, где люди в форме и полицейский задували газом в автомобиль, чтобы мужчина вышел.

«Министерство обороны Украины категорически осуждает какие-либо действия, противоречащие закону и принципам службы в Вооруженных силах Украины.

Что касается инцидента в Вышгороде, зафиксированного на видео и распространенного в соцсетях, Минобороны во взаимодействии с правоохранительными органами проводит проверку и устанавливает лиц, причастных к этой ситуации», — говорится в заявлении ведомства.

В Минобороны подчеркнули, что все причастные к этому инциденту будут привлечены к ответственности согласно законодательству Украины.

«Подобные действия недопустимы и подрывают доверие к Вооруженным Силам и сектору безопасности», — добавили там.

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