Ракетная атака на Киев — обломки упали в 4 районах, есть погибший, фото последствий

В Голосеевском районе в результате падения обломков ракеты горят авто.

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Утром 20 декабря РФ нанесла ракетную атаку по Киеву. Обломки рухнули в четырех районах столицы.

Мэр Киева Виталий Кличко отметил, что в результате вражеской атаки обломки упали в Голосеевском, Соломенском, Шевченковском и Днепровском районах.

Есть возгорание – на крышах зданий, также пылают автомобили.

Также повреждена тепломагистраль в Голосеевском районе.

В Голосеевском районе загорелось 5 автомобилей и повреждена тепломагистраль, в Шевченковском - также зафиксирован пожар. Пока известно о двух пострадавших.

Везде работают экстренные службы.

Предварительно в Голосеевском районе погиб один человек, сообщили в КМВА.

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