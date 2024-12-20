Ракетная атака на Киев — обломки упали в 4 районах, есть погибший, фото последствий

Утром 20 декабря РФ нанесла ракетную атаку по Киеву. Обломки рухнули в четырех районах столицы.
Мэр Киева Виталий Кличко отметил, что в результате вражеской атаки обломки упали в Голосеевском, Соломенском, Шевченковском и Днепровском районах.
Есть возгорание – на крышах зданий, также пылают автомобили.
Также повреждена тепломагистраль в Голосеевском районе.
В Голосеевском районе загорелось 5 автомобилей и повреждена тепломагистраль, в Шевченковском - также зафиксирован пожар. Пока известно о двух пострадавших.
Везде работают экстренные службы.
Предварительно в Голосеевском районе погиб один человек, сообщили в КМВА.
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