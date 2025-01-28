Практика судов
  1. В Украине

Минкульт отреагировал на решение суда вернуть здание костела Святого Николая в Киеве Римско-католической общине

19:16, 28 января 2025
Министерство культуры и стратегических коммуникаций Украины заявило, что костел святого Николая в Киеве передан римско-католической общине с 2022 года.
Минкульт отреагировал на решение суда вернуть здание костела Святого Николая в Киеве Римско-католической общине
Фото: kyiv24.news
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Как ранее сообщала «Судебно-юридическая газета», суд обязал Министерство культуры передать костел Святого Николая в Киеве религиозной общине Римско-Католической Церкви.

28 января Министерство культуры и стратегических коммуникаций Украины заявило, что еще в 2022 году Костел Святого Николая был передан в пользование Римско-католической общине на основании договора, заключенного между этой религиозной общиной и Государственной организацией «Национальный дом органной и камерной музыки Украины» на выполнение поручения Президент Украины.

«На сегодняшний день римо-католический приход является единственным пользователем здания Николаевского костела в Киеве.

Передача состоялась в условиях сохранения его культурной функции. С тех пор статус здания оставался неизменным: оно является государственной собственностью, которая используется для удовлетворения духовных потребностей религиозного общества», - говорится в заявлении.

Также в МКСК отметили, что принимают меры по сохранению памятника архитектуры национального значения. В 2024 году была разработана научно-проектная документация на неотложные консервационные работы на объекте.

Еще там добавили, что после российского ракетного удара в декабре 2024 года, в результате которого был поврежден памятник, составлен дефектный акт и разработана сметная документация на первоочередные противоаварийные работы.

«Призываем медиа и представителей религиозного общества к ответственному подходу в распространении информации. Объективное освещение событий и соблюдение фактов будут способствовать конструктивному диалогу, необходимому для сохранения исторического и культурного наследия Украины», - говорится в сообщении.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

суд Киев

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
На должности судей Конституционного Суда по квоте Президента и Верховной Рады осталось 23 кандидата – список

Следующий этап конкурса – выполнение практического задания, состоится уже 8 февраля.

Военнослужащие, самовольно покинувшие воинскую часть после 29 ноября, не могут автоматически освободиться от уголовной ответственности

Военные, осуществившие СЗЧ после 29 ноября, не могут вернуться на службу и освободиться от уголовной ответственности по упрощенному алгоритму – Минобороны.

Никита Потураев предложил обсудить создание аналога USAID от ЕС на фоне приостановки грантов

Стоит начать говорить о создании общеевропейского агентства типа USAID – если, конечно, европейские налогоплательщики и правительства готовы к финансированию масштабных проектов – председатель Комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики Никита Потураев.

Верховный Суд пояснил, что привлечение лица к конфиденциальному сотрудничеству не является отдельной разновидностью НСРД

Орган досудебного расследования сам определяет формы и способы организации конфиденциального сотрудничества с учетом потребностей следствия – Верховный Суд.

«Если у судьи нет помощника или секретаря судебного заседания – это почему-то исключительно его проблема, а не государства» — судья Соломенского райсуда Киева

Судья столичного районного суда рассказала, как организационные и кадровые проблемы отвлекают судей от осуществления правосудия.

Контакты

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Богдан Драп'ятий
    Богдан Драп'ятий
    заступник Міністра внутрішніх справ України
  • Василь Бородій
    Василь Бородій
    суддя Верховного Суду у Касаційному кримінальному суді
  • Ігор Садовий
    Ігор Садовий
    заступник голови Запорізького окружного адміністративного суду
  • Віталій Мартинюк
    Віталій Мартинюк
    суддя Львівського окружного адміністративного суду