Минкульт отреагировал на решение суда вернуть здание костела Святого Николая в Киеве Римско-католической общине

Министерство культуры и стратегических коммуникаций Украины заявило, что костел святого Николая в Киеве передан римско-католической общине с 2022 года.

Фото: kyiv24.news

Как ранее сообщала «Судебно-юридическая газета», суд обязал Министерство культуры передать костел Святого Николая в Киеве религиозной общине Римско-Католической Церкви.

28 января Министерство культуры и стратегических коммуникаций Украины заявило, что еще в 2022 году Костел Святого Николая был передан в пользование Римско-католической общине на основании договора, заключенного между этой религиозной общиной и Государственной организацией «Национальный дом органной и камерной музыки Украины» на выполнение поручения Президент Украины.

«На сегодняшний день римо-католический приход является единственным пользователем здания Николаевского костела в Киеве.

Передача состоялась в условиях сохранения его культурной функции. С тех пор статус здания оставался неизменным: оно является государственной собственностью, которая используется для удовлетворения духовных потребностей религиозного общества», - говорится в заявлении.

Также в МКСК отметили, что принимают меры по сохранению памятника архитектуры национального значения. В 2024 году была разработана научно-проектная документация на неотложные консервационные работы на объекте.

Еще там добавили, что после российского ракетного удара в декабре 2024 года, в результате которого был поврежден памятник, составлен дефектный акт и разработана сметная документация на первоочередные противоаварийные работы.

«Призываем медиа и представителей религиозного общества к ответственному подходу в распространении информации. Объективное освещение событий и соблюдение фактов будут способствовать конструктивному диалогу, необходимому для сохранения исторического и культурного наследия Украины», - говорится в сообщении.

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