Екатерины Черногоренко назвала дату запуска в Резерв+ электронных направлений на ВВК

С 28 января электронные направления на ВВК в Резерв+ только начнут тестировать.

Фото: radiosvoboda.org

Как ранее сообщала «Судебно-юридическая газета», Кабмин ввел электронное направление на ВВК через Резерв+. Направление будет формироваться в электронном виде через реестр Оберег.

По словам заместителя министра обороны по вопросам цифровизации Екатерины Черногоренко, уже с 31 января украинцы смогут создавать направление на ВВК в Резерв+.

Она напомнила, что сначала услуга заработает для желающих пройти медосмотр по собственному желанию. Но позже услугу расширят для граждан, уже имеющих повестку на ВВК.

«Мы уже набрали команду тестировщиков и сегодня все получают письма и начинают тест.

Реформа ВВК не ограничится только цифровизацией. Работаем над другими изменениями – взаимодействие информационных систем Минздрава и Минобороны и возможность самостоятельно выбрать в Резерв+ медицинское учреждение для ВВК», - заявила она.

Также «Судебно-юридическая газета» сообщала, что Верховная Рада приняла законопроект 12066 о цифровой ВЛК, который позволит автоматически передавать данные медицинских осмотров о пригодности к военной службе в Реестр военнообязанных «Оберег».

Так, в статье 24-2 Основ законодательства о здравоохранении после вступления в силу закона будет предусмотрено исключение из действующего запрета передачи медицинских данных о пациентах. Медицинские данные смогут передавать в Реестр военнообязанных.

Автор: Наталя Мамченко

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