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Никита Потураев предложил обсудить создание аналога USAID от ЕС на фоне приостановки грантов

18:43, 28 января 2025
Стоит начать говорить о создании общеевропейского агентства типа USAID – если, конечно, европейские налогоплательщики и правительства готовы к финансированию масштабных проектов – председатель Комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики Никита Потураев.
Никита Потураев предложил обсудить создание аналога USAID от ЕС на фоне приостановки грантов
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Начать обсуждение общеевропейского агентства типа USAID на фоне приостановки на 90 дней финансирования неправительственных организаций за счет средств США предложил председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам гуманитарной и информационной политики Никита Потураев.

Напомним, из-за приостановки выплат по грантовым программам на 3 месяца на время в финансировании за счет средств от США могут быть ограничены определенные общественные организации, медиа, приостановиться проведение семинаров, тренингов и круглых столов для госслужащих, депутатов и судей и т. д. Некоторые ОО в сфере медиа уже призвали донатить отдельным СМИ.

Как отметил Тимофей Милованов по отношению к своей организации, «остановка проектов у нас означает прямые потери в несколько миллионов долларов. Мы эти деньги заменим, но это уже требует использования всех стратегических способностей, связей, нетворкинга, доноров, партнеров, с которыми мы перестраивали отношения десятками лет».

В свою очередь, Никита Потураев отметил, что «американский народ и правительство имеют полное право проверить результаты этой помощи и принять решение – продолжать ли свою глобальную благотворительность».

«Они зарабатывают эти деньги, и они должны решать – что с ними делать?

К сожалению, никто не оказался готов к решению о приостановке.

Но на парламентском уровне мы уже начали консультации с европейскими коллегами о возможном замещении американской помощи – хотя бы в то время, пока в Вашингтоне не будут приняты окончательные решения.

Потому что даже при самом положительном сценарии определенная нормализация может состояться не через три, а через 4, 5, а то и 6 месяцев.

На мой взгляд, стоит также начать говорить о создании какого-то общеевропейского агентства типа USAID – если, конечно, европейские налогоплательщики и правительства готовы к финансированию масштабных социальных проектов как в самом ЕС, так и вокруг него.

К сожалению, все эти решения тоже потребуют времени.

Надеюсь, что вместе с нашими членами правительства и коллегами из тех секторов, которые поддерживались американской помощью, мы сможем найти также определенные решения на ближайшие, наиболее сложные времена», подчеркнул Никита Потураев.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», от получения финансирования от международных партнеров также может зависеть и вопрос бронирования от мобилизации. В прошлом году мы публиковали список грантовых организаций, которые в связи с получением такого финансирования имели право на бронирование своих сотрудников до 100%.

Напомним, Счетная палата Украины ранее в своем отчете указала, что в 2019-2024 годах Высший антикоррупционный суд Украины активно получал международную техническую помощь от ряда организаций, в частности, Chemonics International inc (США) и через Программу USAID «Справедливость для всех».

Объемы международной технической помощи в 2019-2023 годах и за 9 месяцев 2024 для Высшего антикоррупционного суда от Chemonics International и через Программу USAID составили, по данным Счетной палаты, 4,48 млн грн.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Президент США Дональд Трамп подписал указ, согласно которому все руководители департаментов и агентств США, отвечающие за программы иностранной помощи, должны немедленно приостановить новые обязательства и выплаты средств иностранным странам и неправительственным организациям-исполнителям , международным организациям и подрядчикам для пересмотра таких программ на эффективность и соответствие внешней политике США. Приостановка выплат состоится на 90 дней, пока не будет проведен аудит.

Автор: Наталя Мамченко

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Верховная Рада Украины ЕС

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Никита Потураев предложил обсудить создание аналога USAID от ЕС на фоне приостановки грантов

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