Никита Потураев предложил обсудить создание аналога USAID от ЕС на фоне приостановки грантов

Стоит начать говорить о создании общеевропейского агентства типа USAID – если, конечно, европейские налогоплательщики и правительства готовы к финансированию масштабных проектов – председатель Комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики Никита Потураев.

Начать обсуждение общеевропейского агентства типа USAID на фоне приостановки на 90 дней финансирования неправительственных организаций за счет средств США предложил председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам гуманитарной и информационной политики Никита Потураев.

Напомним, из-за приостановки выплат по грантовым программам на 3 месяца на время в финансировании за счет средств от США могут быть ограничены определенные общественные организации, медиа, приостановиться проведение семинаров, тренингов и круглых столов для госслужащих, депутатов и судей и т. д. Некоторые ОО в сфере медиа уже призвали донатить отдельным СМИ.

Как отметил Тимофей Милованов по отношению к своей организации, «остановка проектов у нас означает прямые потери в несколько миллионов долларов. Мы эти деньги заменим, но это уже требует использования всех стратегических способностей, связей, нетворкинга, доноров, партнеров, с которыми мы перестраивали отношения десятками лет».

В свою очередь, Никита Потураев отметил, что «американский народ и правительство имеют полное право проверить результаты этой помощи и принять решение – продолжать ли свою глобальную благотворительность».

«Они зарабатывают эти деньги, и они должны решать – что с ними делать?

К сожалению, никто не оказался готов к решению о приостановке.

Но на парламентском уровне мы уже начали консультации с европейскими коллегами о возможном замещении американской помощи – хотя бы в то время, пока в Вашингтоне не будут приняты окончательные решения.

Потому что даже при самом положительном сценарии определенная нормализация может состояться не через три, а через 4, 5, а то и 6 месяцев.

На мой взгляд, стоит также начать говорить о создании какого-то общеевропейского агентства типа USAID – если, конечно, европейские налогоплательщики и правительства готовы к финансированию масштабных социальных проектов как в самом ЕС, так и вокруг него.

К сожалению, все эти решения тоже потребуют времени.

Надеюсь, что вместе с нашими членами правительства и коллегами из тех секторов, которые поддерживались американской помощью, мы сможем найти также определенные решения на ближайшие, наиболее сложные времена», подчеркнул Никита Потураев.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», от получения финансирования от международных партнеров также может зависеть и вопрос бронирования от мобилизации. В прошлом году мы публиковали список грантовых организаций, которые в связи с получением такого финансирования имели право на бронирование своих сотрудников до 100%.

Напомним, Счетная палата Украины ранее в своем отчете указала, что в 2019-2024 годах Высший антикоррупционный суд Украины активно получал международную техническую помощь от ряда организаций, в частности, Chemonics International inc (США) и через Программу USAID «Справедливость для всех».

Объемы международной технической помощи в 2019-2023 годах и за 9 месяцев 2024 для Высшего антикоррупционного суда от Chemonics International и через Программу USAID составили, по данным Счетной палаты, 4,48 млн грн.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Президент США Дональд Трамп подписал указ, согласно которому все руководители департаментов и агентств США, отвечающие за программы иностранной помощи, должны немедленно приостановить новые обязательства и выплаты средств иностранным странам и неправительственным организациям-исполнителям , международным организациям и подрядчикам для пересмотра таких программ на эффективность и соответствие внешней политике США. Приостановка выплат состоится на 90 дней, пока не будет проведен аудит.

Автор: Наталя Мамченко

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