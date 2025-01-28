Микита Потураєв запропонував обговорити створення аналогу USAID від ЄС на фоні призупинення грантів

Розпочати обговорення загальноєвропейської агенції на кшталт USAID на фоні призупинення на 90 днів фінансування неурядових організацій за рахунок коштів США запропонував голова Комітету Верховної Ради України з питань гуманітарної та інформаційної політики Микита Потураєв.
Нагадаємо, через призупинення виплат за грантовими програмами на 3 місяці на певний час у фінансуванні за рахунок коштів від США можуть бути обмежені певні громадські організації, медіа, призупинитися проведення семінарів, тренінгів та круглих столів для держслужбовців, депутатів та суддів тощо. Деякі ГО в сфері медіа вже закликали донатити окремим ЗМІ.
Як зазначив Тимофій Милованов стосовно своєї організації, «зупинка проектів у нас означає прямі втрати в декілька мільйонів доларів. Ми ці гроші замінимо, але це вже вимагає використання з всіх стратегічних спроможностей, звʼязків, нетворку, донорів, партнерів, з якими ми розбудовували стосунки десятками років».
В свою чергу, Микита Потураєв зазначив, що «американський народ і Уряд мають повне право перевірити результати цієї допомоги, і прийняти рішення – чи продовжувати свою глобальну благодійність».
«Вони заробляють ці гроші, і вони мають вирішувати - що з ними робити?
На жаль, ніхто не виявився готовим до рішення про призупинку.
Але на парламентському рівні ми вже почали консультації з європейськими колегами про можливе заміщення американської допомоги – хоча б на той час, поки у Вашингтоні не будуть прийняті остаточні рішення.
Бо навіть за самого позитивного сценарію певна нормалізація може відбутися не за три, а за 4, 5, а то й 6 місяців.
На мій погляд, варто також почати говорити про створення якоїсь загальноєвропейської агенції на кшталт USAID – якщо, звичайно, європейські платники податків і Уряди готові до фінансування масштабних соціальних проєктів як у самому ЄС, так і навколо нього.
На жаль, всі ці рішення теж потребуватимуть часу.
Сподіваюсь, що разом з нашими урядовцями та колегами з тих секторів, які підтримувались американською допомогою, ми зможемо знайти також певні рішення на найближчі, найбільш складні часи», підкреслив Микита Потураєв.
Як раніше писала «Судово-юридична газета», від отримання фінансування від міжнародних партнерів також може залежати і питання бронювання від мобілізації. Минулого року ми публікували список грантових організацій, які у зв’язку з отриманням такого фінансування, мали право на бронювання своїх співробітників до 100%.
Нагадаємо, Рахункова палата України раніше у своєму звіті вказала, що у 2019-2024 роках Вищий антикорупційний суд України активно отримував міжнародну технічну допомогу від низки організацій, зокрема Chemonics International inc. (США) та через Програму USAID «Справедливість для всіх».
Обсяги міжнародної технічної допомоги у 2019–2023 роках та за 9 місяців 2024 року для Вищого антикорупційного суду від Chemonics International та через Програму USAID склали, за даними Рахункової палати, 4,48 млн грн.
Як раніше писала «Судово-юридична газета», Президент США Дональд Трамп підписав указ, за яким усі керівники департаментів і агенцій США, які відповідають за програми іноземної допомоги, повинні негайно призупинити нові зобов’язання та виплати коштів іноземним країнам і неурядовим організаціям-виконавцям, міжнародним організаціям і підрядникам до перегляду таких програм на ефективність і відповідність зовнішній політиці США. Призупинення виплат відбудеться на 90 днів, доки не буде проведено аудит.
Автор: Наталя Мамченко
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