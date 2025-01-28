Практика судів
  1. Публікації
  2. / В Україні

Микита Потураєв запропонував обговорити створення аналогу USAID від ЄС на фоні призупинення грантів

18:43, 28 січня 2025
Варто почати говорити про створення загальноєвропейської агенції на кшталт USAID – якщо, звичайно, європейські платники податків і уряди готові до фінансування масштабних проектів – голова Комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики Микита Потураєв.
Микита Потураєв запропонував обговорити створення аналогу USAID від ЄС на фоні призупинення грантів
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Розпочати обговорення загальноєвропейської агенції на кшталт USAID на фоні призупинення на 90 днів фінансування неурядових організацій за рахунок коштів США запропонував голова Комітету Верховної Ради України з питань гуманітарної та інформаційної політики Микита Потураєв.

Нагадаємо, через призупинення виплат за грантовими програмами на 3 місяці на певний час у фінансуванні за рахунок коштів від США можуть бути обмежені певні громадські організації, медіа, призупинитися проведення семінарів, тренінгів та круглих столів для держслужбовців, депутатів та суддів тощо. Деякі ГО в сфері медіа вже закликали донатити окремим ЗМІ.

Як зазначив Тимофій Милованов стосовно своєї організації, «зупинка проектів у нас означає прямі втрати в декілька мільйонів доларів. Ми ці гроші замінимо, але це вже вимагає використання з всіх стратегічних спроможностей, звʼязків, нетворку, донорів, партнерів, з якими ми розбудовували стосунки десятками років».

В свою чергу, Микита Потураєв зазначив, що «американський народ і Уряд мають повне право перевірити результати цієї допомоги, і прийняти рішення – чи продовжувати свою глобальну благодійність».

«Вони заробляють ці гроші, і вони мають вирішувати - що з ними робити?

На жаль, ніхто не виявився готовим до рішення про призупинку.

Але на парламентському рівні ми вже почали консультації з європейськими колегами про можливе заміщення американської допомоги – хоча б на той час, поки у Вашингтоні не будуть прийняті остаточні рішення.

Бо навіть за самого позитивного сценарію певна нормалізація може відбутися не за три, а за 4, 5, а то й 6 місяців.

На мій погляд, варто також почати говорити про створення якоїсь загальноєвропейської агенції на кшталт USAID – якщо, звичайно, європейські платники податків і Уряди готові до фінансування масштабних соціальних проєктів як у самому ЄС, так і навколо нього.

На жаль, всі ці рішення теж потребуватимуть часу.

Сподіваюсь, що разом з нашими урядовцями та колегами з тих секторів, які підтримувались американською допомогою, ми зможемо знайти також певні рішення на найближчі, найбільш складні часи», підкреслив Микита Потураєв.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», від отримання фінансування від міжнародних партнерів також може залежати і питання бронювання від мобілізації. Минулого року ми публікували список грантових організацій, які у зв’язку з отриманням такого фінансування, мали право на бронювання своїх співробітників до 100%.

Нагадаємо,  Рахункова палата України раніше у своєму звіті вказала, що у 2019-2024 роках Вищий антикорупційний суд України активно отримував міжнародну технічну допомогу від низки організацій, зокрема Chemonics International inc. (США) та через Програму USAID «Справедливість для всіх».

Обсяги міжнародної технічної допомоги у 2019–2023 роках та за 9 місяців 2024 року для Вищого антикорупційного суду від Chemonics International та через Програму USAID склали, за даними Рахункової палати, 4,48 млн грн.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», Президент США Дональд Трамп підписав указ, за яким усі керівники департаментів і агенцій США, які відповідають за програми іноземної допомоги, повинні негайно призупинити нові зобов’язання та виплати коштів іноземним країнам і неурядовим організаціям-виконавцям, міжнародним організаціям і підрядникам до перегляду таких програм на ефективність і відповідність зовнішній політиці США. Призупинення виплат відбудеться на 90 днів, доки не буде проведено аудит.

Автор: Наталя Мамченко

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Верховна Рада України ЄС

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Микита Потураєв запропонував обговорити створення аналогу USAID від ЄС на фоні призупинення грантів

Варто почати говорити про створення загальноєвропейської агенції на кшталт USAID – якщо, звичайно, європейські платники податків і уряди готові до фінансування масштабних проектів – голова Комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики Микита Потураєв.

Верховний Суд пояснив, що залучення особи до конфіденційного співробітництва є не окремим різновидом НСРД

Орган досудового розслідування сам визначає форми й способи організації конфіденційного співробітництва з урахуванням потреб слідства – Верховний Суд.

«Якщо у судді немає помічника або секретаря судового засідання – то це чомусь виключно його проблема, а не держави» — суддя Солом’янського райсуду Києва

Суддя столичного районного суду розповіла, як організаційні та кадрові проблеми відволікають суддів від здійснення правосуддя.

Заклики подаватися на конкурс у БЕБ до бізнесу не спрацювали – більшість кандидатів представляють НАБУ, прокуратуру, податкову та саме БЕБ

З 43 кандидатів на посаду директора Бюро економічної безпеки претендують 8 працівників НАБУ, 6 прокурорів, 5 працівників БЕБ та 7 податківців і митників, які працюють чи працювали у цих органах – представників бізнесу лише кілька.

Кабмін запровадив електронне направлення на ВЛК через Резерв+

Військовозобовʼязані зможуть самі формувати запит на ВЛК через Резерв+.

Контакти

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Богдан Драп'ятий
    Богдан Драп'ятий
    заступник Міністра внутрішніх справ України
  • Василь Бородій
    Василь Бородій
    суддя Верховного Суду у Касаційному кримінальному суді
  • Ігор Садовий
    Ігор Садовий
    заступник голови Запорізького окружного адміністративного суду
  • Віталій Мартинюк
    Віталій Мартинюк
    суддя Львівського окружного адміністративного суду