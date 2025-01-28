У Південній Кореї перед зльотом загорівся пасажирський літак, є постраждалі — відео

Займання виникло у районі хвоста літака, а потім перекинулося на фюзеляж.

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У вівторок, 28 січня, у Міжнародному аеропорту Кімхе, що знаходить біля південнокорейського міста Бусан, загорівся пасажирський літак. Про це повідомило агентство Yonhap.

Літак авіакомпанії Air Busan мав прямувати до Гонконгу, але перед зльотом спалахнув.

169 пасажирів і 7 членів екіпажу евакуювалися на надувній гірці.

Пожежна служба аеропорту повідомила, що під час евакуації троє людей зазнали травм, які не загрожують їхньому життю.

Також там заначили, що займання виникло у районі хвоста літака, а потім перекинулося на фюзеляж.

Раніше у Південній Кореї розбився пасажирський літак. Він прибув зі столиці Таїланду – Бангкока – зі 181 людиною на борту.

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