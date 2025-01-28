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Війна точно протягом кількох місяців не закінчиться, — Федір Веніславський

18:21, 28 січня 2025
Федір Веніславський також наголосив, що «в нас є підстави сподіватися, що війну ми завершимо протягом якогось не дуже тривалого проміжку часу».
Війна точно протягом кількох місяців не закінчиться, — Федір Веніславський
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Член Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський заявив, що на сьогодні говорити про припинення бойових дій не доводиться. Про це він сказав в інтерв’ю УНІАН.

«Такі роздуми і публічні висловлювання шкодять інтересам національної безпеки та обороноздатності України. Бо це створює певну нервозність, невизначеність. Сподіватися на те, що війна буде завершена в найближчі місяці, в мене, як в людини, яка має трохи більше інформації із закритих джерел, немає жодних підстав», - сказав він.

Федір Веніславський зазначив, що війна точно протягом кількох місяців не закінчиться, а мобілізація йде в плановому порядку і ніяких послаблень в цих питаннях не буде.

«Ініціативи залучення до війська тих, кому 18-25 років, тільки підтверджують, що нам потрібне поповнення до Збройних сил України», - заявив він і додав, що «в нас є підстави сподіватися, що війну ми завершимо протягом якогось не дуже тривалого проміжку часу».

Нагадаємо, новий державний секретар США Марко Рубіо заявив, що припинення війни РФ проти України стане офіційною політикою адміністрації Дональда Трампа.

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Україна війна Федір Веніславський

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