Война точно в течение нескольких месяцев не закончится, — Федор Вениславский

Федор Вениславский также подчеркнул, что «у нас есть основания надеяться, что войну мы завершим в течение какого-то не очень продолжительного промежутка времени».

Член Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский заявил, что на сегодняшний день говорить о прекращении боевых действий не приходится. Об этом он сказал в интервью УНИАН.

«Такие размышления и публичные высказывания вредят интересам национальной безопасности и обороноспособности Украины. Это создает определенную нервозность, неопределенность. Надеяться на то, что война будет завершена в ближайшие месяцы, у меня, как у человека, имеющего немного больше информации из закрытых источников, нет оснований», - сказал он.

Федор Вениславский отметил, что война точно в течение нескольких месяцев не закончится, а мобилизация идет в плановом порядке и никаких послаблений в этих вопросах не будет.

«Инициативы привлечения в армию тех, кому 18-25 лет, только подтверждают, что нам нужно пополнение в Вооруженные силы Украины», - заявил он и добавил, что «у нас есть основания надеяться, что войну мы завершим в течение какого-то не очень длительного промежутка времени».

Ранее новый государственный секретарь США Марк Рубио заявил, что прекращение войны РФ против Украины станет официальной политикой администрации Дональда Трампа.

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