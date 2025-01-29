Кто отвечает за составление налоговой отчетности — разъяснение

Ответственность на непредставление или несвоевременное представление налоговой отчетности несут юрлица, резиденты или нерезиденты Украины, которые в соответствии с НКУ определены налогоплательщиками, а также их должностные лица, а также физические лица и налоговые агенты.

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Налоговая служба в Харьковской области объясняет, кто отвечает за составление налоговой отчетности.

Отмечается, что согласно п. 47.1 ст. 47 Налогового кодекса Украины (далее – НКУ) ответственность за неподачу, нарушение порядка заполнения документов налоговой отчетности, нарушение сроков их представления контролирующим органам, недостоверность информации, приведенной в указанных документах, несут:

- юридические лица, резиденты или нерезиденты Украины, которые согласно НКУ определены налогоплательщиками, а также их должностные лица.

Ответственность за нарушение налогового законодательства обособленным подразделением юридического лица несет юридическое лицо, в состав которого оно входит;

- физические лица – налогоплательщики и их законные или уполномоченные представители в случаях, предусмотренных законом;

– налоговые агенты.

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