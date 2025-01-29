Кто отвечает за составление налоговой отчетности — разъяснение

Налоговая служба в Харьковской области объясняет, кто отвечает за составление налоговой отчетности.
Отмечается, что согласно п. 47.1 ст. 47 Налогового кодекса Украины (далее – НКУ) ответственность за неподачу, нарушение порядка заполнения документов налоговой отчетности, нарушение сроков их представления контролирующим органам, недостоверность информации, приведенной в указанных документах, несут:
- юридические лица, резиденты или нерезиденты Украины, которые согласно НКУ определены налогоплательщиками, а также их должностные лица.
Ответственность за нарушение налогового законодательства обособленным подразделением юридического лица несет юридическое лицо, в состав которого оно входит;
- физические лица – налогоплательщики и их законные или уполномоченные представители в случаях, предусмотренных законом;
– налоговые агенты.
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