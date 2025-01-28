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В центре Киева произошла стрельба в кафе, есть пострадавший

18:03, 28 января 2025
В результате стрельбы в кафе пострадал мужчина.
В центре Киева произошла стрельба в кафе, есть пострадавший
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Во вторник, 28 января, в одном из кафе в центре Киева произошла стрельба. Об этом сообщила пресс-служба столичной полиции.

«Информация о происшествии поступила в полицию сегодня около 16:20», - заявили в полиции.

Полицейские установили, что между 68-летним посетителем заведения и другими гражданами произошел конфликт, в ходе которого один из участников, предварительно из травматического оружия, произвел несколько выстрелов в сторону пожилого мужчины.

После совершенного нарушитель скрылся с места происшествия, его поиски продолжаются. Пострадавший получил был госпитализирован, его жизни ничего не угрожает.

Также добавили, что на месте стрельбы работает следственно-оперативная группа и наряды полиции.

«Все обстоятельства выясняются, решается вопрос правовой квалификации», - сообщили правоохранители.

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Национальная полиция Киев

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