В центре Киева произошла стрельба в кафе, есть пострадавший

В результате стрельбы в кафе пострадал мужчина.

Во вторник, 28 января, в одном из кафе в центре Киева произошла стрельба. Об этом сообщила пресс-служба столичной полиции.

«Информация о происшествии поступила в полицию сегодня около 16:20», - заявили в полиции.

Полицейские установили, что между 68-летним посетителем заведения и другими гражданами произошел конфликт, в ходе которого один из участников, предварительно из травматического оружия, произвел несколько выстрелов в сторону пожилого мужчины.

После совершенного нарушитель скрылся с места происшествия, его поиски продолжаются. Пострадавший получил был госпитализирован, его жизни ничего не угрожает.

Также добавили, что на месте стрельбы работает следственно-оперативная группа и наряды полиции.

«Все обстоятельства выясняются, решается вопрос правовой квалификации», - сообщили правоохранители.

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