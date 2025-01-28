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У центрі Києва сталася стрілянина в кафе, є постраждалий

18:03, 28 січня 2025
У результаті стрілянини в кафе постраждав чоловік.
У центрі Києва сталася стрілянина в кафе, є постраждалий
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У вівторок, 28 січня, у одному з кафе в центрі Києва сталася стрілянина. Про це повідомила пресслужба столичної поліції.

«Інформація про подію надійшла до правоохоронців сьогодні близько 16:20», - заявили у поліції.

Поліцейські встановили, що між 68-річним відвідувачем закладу та іншими громадянами відбувся конфлікт, у ході якого один з учасників, попередньо з травматичної зброї, здійснив декілька пострілів у бік літнього чоловіка.

Після скоєного порушник втік з місця події, його пошуки наразі тривають. Постраждалий отримав дотикові поранення та був госпіталізований, його життю нічого не загрожує.

Також додали, що на місці стрілянини працює слідчо-оперативна група та наряди поліції.

«Всі обставини з’ясовуються, вирішується питання щодо правової кваліфікації», - повідомили правоохоронці.

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Національна поліція Київ

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