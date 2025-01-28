У центрі Києва сталася стрілянина в кафе, є постраждалий

У результаті стрілянини в кафе постраждав чоловік.

У вівторок, 28 січня, у одному з кафе в центрі Києва сталася стрілянина. Про це повідомила пресслужба столичної поліції.

«Інформація про подію надійшла до правоохоронців сьогодні близько 16:20», - заявили у поліції.

Поліцейські встановили, що між 68-річним відвідувачем закладу та іншими громадянами відбувся конфлікт, у ході якого один з учасників, попередньо з травматичної зброї, здійснив декілька пострілів у бік літнього чоловіка.

Після скоєного порушник втік з місця події, його пошуки наразі тривають. Постраждалий отримав дотикові поранення та був госпіталізований, його життю нічого не загрожує.

Також додали, що на місці стрілянини працює слідчо-оперативна група та наряди поліції.

«Всі обставини з’ясовуються, вирішується питання щодо правової кваліфікації», - повідомили правоохоронці.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.