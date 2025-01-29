На Прикарпатті 43-річного чоловіка підозрюють у незаконному зберіганні зброї

У фігуранта виявили автоматичну вогнепальну зброю військового взірця – АКС-74У без передбаченого законом дозволу.

На Прикарпатті повідомлено про підозру 43-річному чоловіку за фактом незаконного придбання, носіння та зберігання вогнепальної зброї. Про це повідомляє Івано-Франківська обласна прокуратура.

Вказується, що 25 січня в ході проведення обшуку за місцем проживання фігуранта працівниками поліції було виявлено автоматичну вогнепальну зброю військового взірця – АКС-74У без передбаченого законом дозволу.

Чоловіка правоохоронці одразу затримали в порядку ст. 208 КПК України.

Наразі фігуранту повідомлено про підозру та за клопотанням прокурора обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави.

За вказане кримінальне правопорушення йому загрожує позбавлення волі від трьох до семи років.

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