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У податковій пояснили, як зареєструвати підприємницьку діяльність

07:18, 29 січня 2025
Відкрити ФОП може будь-який громадянин України віком від 16 років і старше.
У податковій пояснили, як зареєструвати підприємницьку діяльність
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Податкова служба у Харківській області пояснює,  як зареєструвати підприємницьку діяльність

Відкрити свій бізнес, як фізична особа – підприємець, можна у державного реєстратора Центру надання адміністративних послуг, або в режимі онлайн «не виходячи із дому» через Дію.

Для реєстрації ФОП потрібно мати два документи – паспорт громадянина України та реєстраційну картку платника податків (за наявності).

Відкрити ФОП може будь-який громадянин України віком від 16 років і старше.

В заяві про реєстрацію необхідно вказати види діяльності за КВЕД, адресу здійснення підприємницької діяльності, вказати систему оподаткування (загальну, або спрощену). Підписати заяву кваліфікованим електронним підписом (у разі реєстрації онлайн).

Також необхідно подати до податкового органу форму №20–ОПП (про об’єкти оподаткування – лоток, кіоск, кафе, тощо) через Електронний кабінет (або особисто у ЦОП, або поштою).

Крім того, потрібно зареєструвати РРО, або ПРРО - для розрахунків за готівкові кошти та при застосуванні розрахункових карток.

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податкова підприємець ФОП

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