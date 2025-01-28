Ігор Смілянський повідомив, коли запрацює «Укрпошта банк»

Генеральний директор «Укрпошти» Ігор Смілянський повідомив, що далі багато роботи з підготовки до запуску банку.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», Укрпошта матиме власний банк, який здійснюватиме свою діяльність на основі спеціальної обмеженої банківської ліцензії.

Генеральний директор «Укрпошти» Ігор Смілянський повідомив, до цього дня йшли довгих 8 років. Укрпошта Банк заощадить державі більш як 5 мільярдів гривень протягом 3–5 років.

За його словами, далі багато роботи з підготовки до запуску проекту.

«Ми плануємо зробити послуги доступними впродовж найближчих 4–6 місяців, але про всяк випадок говоримо «рік», - сказав він.

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