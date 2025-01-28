Игорь Смилянский сообщил, когда заработает «Укрпочта банк»

Генеральный директор «Укрпочты» Игорь Смилянский сообщил, что дальше много работы по подготовке к запуску банка.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», у Укрпочты будет собственный банк, который будет осуществлять свою деятельность на основе специальной ограниченной банковской лицензии.

Генеральный директор «Укрпочты» Игорь Смилянский сообщил, к этому дню шли долгие 8 лет. Укрпочта Банк сэкономит государству более 5 миллиардов гривен в течение 3–5 лет.

По его словам, дальше много работы по подготовке к запуску проекта.

«Мы планируем сделать услуги доступными в ближайшие 4–6 месяцев, но на всякий случай говорим «год», - сказал он.

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