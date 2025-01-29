Работник приобрел товары за собственные средства для нужд предприятия — что с налогообложением

Если товары в пользу работодателя работник покупает за собственные средства, то доход в виде компенсации за приобретенные товары не является доходом для целей налогообложения НДФЛ и военным сбором.

Главное управление ГНС в Запорожской области разъяснило особенности налогообложения НДФЛ средств, выплаченных работнику за приобретенные им товары на собственные средства для нужд предприятия.

Согласно подпункту 14.1.195 пункта 14.1 статьи 14 НКУ работник – это физическое лицо, которое непосредственно собственным трудом выполняет трудовую функцию согласно заключенному с работодателем трудовому договору (контракту) в соответствии с законом.

Правовые основы и гарантии осуществления гражданами Украины права распоряжаться своими способностями к производительному и творческому труду определяет Кодекс законов о труде Украины.

Согласно статье 21 КЗоТ особой формой трудового договора является контракт, в котором срок его действия, права, обязанности и ответственность сторон (в том числе материальная), условия материального обеспечения и организации труда работника, условия расторжения договора, в том числе досрочного, могут устанавливаться соглашением сторон. Сфера применения договора определяется законами Украины.

До начала работы работодатель обязан в согласованный с работником способ проинформировать работника, в частности, о месте работы (информация о работодателе, в том числе его местонахождении), трудовую функцию, которую обязан выполнять работник (должность и перечень должностных обязанностей), дату начала выполнения работы; права и обязанности, условия труда (статья 29 КЗоТ).

При этом работник должен выполнять порученную ему работу лично и не имеет права передоверять ее выполнение другому лицу, за исключением случаев, предусмотренных законодательством (статья 30 КЗоТ).

В то же время, статьей 31 КЗоТ предусмотрено, что собственник или уполномоченный им орган не имеет права требовать от работника выполнения работы, не оговоренной трудовым договором.

Следовательно, если приобретение товаров (работ, услуг) осуществляется в рамках трудовых обязанностей работника, то независимо от того, выданы ли – средства под отчет, потрачены ли с такой целью собственные средства работника, которые затем возмещаются работодателем, такие отношения следует рассматривать с учетом требований законодательства о труде.

Отношения, возникающие в сфере взимания налогов и сборов, регулируются НКУ.

В соответствии с подпунктом 14.1.54 пункта 14.1 статьи 14 НКУ доход с источником его происхождения из Украины – это любой доход, полученный резидентами или нерезидентами, в том числе от любых видов их деятельности на территории Украины (включая выплату (начисление) вознаграждения) иностранными работодателями), ее континентальном шельфе, в исключительной (морской) экономической зоне.

Налогообложение доходов физических лиц регламентируется разделом IV НКУ, согласно подпункту 163.1.1 пункта 163.1 статьи 163 которого объектом налогообложения резидента является общий месячный (годовой) налогооблагаемый доход.

В общий месячный (годовой) налогооблагаемый доход плательщика налога не включаются средства, полученные плательщиком налога на командировку или под отчет и рассчитанные согласно пункту 170.9 статьи 170 НКУ (подпункт 165.1.11 пункта 165. 1 статьи 165 НКУ).

В то же время, в общий месячный (годовой) налогооблагаемый доход налогоплательщика включаются, в частности:

сумма излишне израсходованных средств/электронных денег, полученных налогоплательщиком под отчет и не возвращенных в установленные законодательством сроки, размер которой исчисляется в соответствии с пунктом 170.9 статьи 170 НКУ (подпункт 164.2.11 пункта 164.2 статьи 164 НКУ); другие доходы, кроме указанных в статье 165 НКУ (подпункт 164.2.20 пункта 164.2 статьи 164 НКУ).

Порядок налогообложения суммы излишне израсходованных средств/электронных денег, полученных плательщиком налога на командировку или под отчет, не возвращенной в установленный срок определен пунктом 170.9 статьи 170 НКУ, согласно подпункту «б» подпункта 170.9.1 которого налоговым агентом налогоплательщика при налогообложении , выданной налогоплательщику под отчет и не возвращенной им в течение установленного подпунктом 170.9.3 пункта 170.9 статьи 170 НКУ срока, является лицо, выдавшее такую ​​сумму под отчет для выполнения отдельных гражданско-правовых действий от имени и за счет выдавшего их лица; – в сумме, превышающей сумму фактических расходов плательщика налога на выполнение таких действий.

Так, если приобретение товаров (работ, услуг) в пользу работодателя осуществляется работником за счет собственных средств в связи с выполнением порученной ему работы (трудовой функции), то доход в виде компенсации за приобретенные товары (работы, услуги) не является доходом для целей налогообложения налогом на доходы физических лиц и военным сбором при условии подтверждения работодателем целесообразности и обоснованности осуществленных таким работником расходов.

В то же время, если приобретение товаров (работ, услуг), осуществляемое работником в пользу работодателя за счет собственных средств, не связано с выполнением трудовой функции таким работником, то доход, выплаченный этому работнику за реализуемые (проданные) товары (работы, услуги) включается в его общий месячный (годовой) налогооблагаемый доход как иной доход и облагается налогом на доходы физических лиц и военным сбором на общих основаниях.

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