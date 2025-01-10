Практика судов
  1. В Украине

«Укрпочта» выпустила марку с цитатой Зеленского – Будапештский меморандум - это х***я»

19:11, 10 января 2025
Почтовый лист из 9 марок стоит 600 гривен.
«Укрпочта» выпустила марку с цитатой Зеленского – Будапештский меморандум - это х***я»
Фото: Тelegram / Igor Smelyansky
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

«Укрпочта» анонсировала выпуск новой марки, посвященной Будапештскому меморандуму. На марке изображена цитата президента Владимира Зеленского из недавнего подкаста с американским журналистом Лексом Фридманом: «Будапештский меморандум - это х***я».

Генеральный директор «Укрпочты» Игорь Смелянский сообщил, что марка уже доступна для покупки онлайн. Стоимость почтового листа, содержащего девять марок, составляет 600 гривен.

«Как всегда, Соломоново решение - новинка выпущена в рамках проекта «Собственная марка». Кто желает - тот покупает. Кому эта идея не нравится, тот обходит стороной. Демократия и свобода слова в действии», - отметил Смелянский.

Напомним, в декабре 2024 года Зеленский заявил, что за 30 лет от подписания Будапештского меморандума, по которому Украина отказалась от ядерного оружия, документ ни одного дня не работал.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Владимир Зеленский Укрпочта

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
IQ-тесты в апелляционные суды — итоги тестирования кандидатов гражданской специализации

66,7% кандидатов на должности судей апелляционных судов гражданской специализации прошли на следующий этап конкурса.

Кабмин отменил в ПДД норму об удостоверениях, подтверждающих право на освобождение от приобретения автогражданки

Из Правил дорожного движения исключили норму о том, что водители, освобождающиеся от обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев авто, должны иметь при себе подтверждающие документы.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен не получила приглашение на инаугурацию Трампа

В Еврокомиссии сообщили, что на данный момент Дональд Трамп не отправил приглашение Урсуле фон дер Ляйен.

Правительство дало разрешение на бронирование работников операторов газораспределительных систем, выполняющих аварийные работы

Кроме резидентов Дия Сити и религиозных организаций, Кабмин добавил в список на бронирование работников операторов газораспределительных систем, выполняющих аварийные работы.

Закон об автоматической передаче данных о состоянии здоровья для целей определения годности к службе передали на подпись Зеленскому

Автоматизация процесса определения годности военнообязанных к службе может заработать уже в феврале 2025 года.

Контакты

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Дмитро Теслюк
    Дмитро Теслюк
    суддя Сихівського районного суду м. Львова