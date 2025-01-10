«Укрпочта» выпустила марку с цитатой Зеленского – Будапештский меморандум - это х***я»

Почтовый лист из 9 марок стоит 600 гривен.

Фото: Тelegram / Igor Smelyansky

«Укрпочта» анонсировала выпуск новой марки, посвященной Будапештскому меморандуму. На марке изображена цитата президента Владимира Зеленского из недавнего подкаста с американским журналистом Лексом Фридманом: «Будапештский меморандум - это х***я».

Генеральный директор «Укрпочты» Игорь Смелянский сообщил, что марка уже доступна для покупки онлайн. Стоимость почтового листа, содержащего девять марок, составляет 600 гривен.

«Как всегда, Соломоново решение - новинка выпущена в рамках проекта «Собственная марка». Кто желает - тот покупает. Кому эта идея не нравится, тот обходит стороной. Демократия и свобода слова в действии», - отметил Смелянский.

Напомним, в декабре 2024 года Зеленский заявил, что за 30 лет от подписания Будапештского меморандума, по которому Украина отказалась от ядерного оружия, документ ни одного дня не работал.

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