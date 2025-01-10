Компанию Meta обвинили в использовании пиратских книг для обучения ИИ

Авторы книг утверждают, что для обучения LLaMA компания Meta использовала пиратские версии их книг.

Фото: reuters.com

Meta Platforms, материнская компания Facebook, использовала пиратские версии книг, защищенных авторским правом, для обучения своих систем искусственного интеллекта, пишет techcrunch.com.

Авторы ряда книг утверждают, что Meta незаконно использовала их работы для обучения своей большой языковой модели LLaMA. По их словам, внутренние документы, представленные компанией в ходе процесса раскрытия информации, показали, что в Meta знали, что работы были пиратскими.

В документах, раскрытых 8 января в федеральном суде Калифорнии, утверждается, что внутренняя переписка Meta раскрывает, что генеральный директор Марк Цукерберг одобрил использование пиратских х материалов, несмотря на опасения руководителей компании.

Авторы в среду обратились в суд с просьбой разрешить подать обновленную жалобу. Они заявили, что новые доказательства показали, что Meta для обучения ИИ использовала LibGen.

Проект LibGen, позиционирующий себя как агрегатор ссылок, в действительности предоставляет доступ к защищенных авторским правом работам, которыми управляют крупные издатели. В его отношении неоднократно подавались судебные иски, с него взыскивались десятки миллионов долларов за нарушения авторских прав, и в итоге проект был вынужден закрыться.

Дело пока касается только ранних моделей Llama. И если Meta убедит суд в добросовестном использовании материалов, он может встать на сторону компании — в 2023 году несколько истцов так и не смогли доказать факта нарушения авторских прав, и их иски к Meta были отклонены.

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