Унижал бывшую жену во время ссоры за срезанные вишни — мужчину наказали за домашнее насилие

Ссора началась из-за того, что женщина срезала плодовые деревья, которые посадил отец ее бывшего мужа.

Винницкий апелляционный суд оставил в силе постановление местного суда, которым житель Липовца признан виновным в совершении психологического домашнего насилия в отношении бывшей жены. В то же время апелляционную жалобу адвоката обидчика отклонил (дело № 136/2006/24). Об этом сообщает пресс-служба апелляционного суда.

В своем ходатайстве защитник просил решение Липовецкого районного суда отменить и закрыть производство, а в случае доказательства вины мужчины ограничиться замечанием.

«Бывшие супруги эмоционально говорили, на повышенных тонах. Никаких угроз, даже намеков на насилие не было», – утверждал во время апелляционного разбирательства адвокат.

По словам фигуранта дела, в своем дворе женщина срезала плодовые деревья, которые посадил его отец. Этот поступок, говорит, и вызвал ссору с экс-женой.

Как объяснила пострадавшая, фразу бывшего мужа «буду резать тебя до смерти за эти вишни» она тогда восприняла как реальную угрозу. Рассказала, что нарушитель часто унижает ее: обзывает, показывает оскорбительный жест, нецензурно выражается.

Винницкий апелляционный суд согласился с решением суда первой инстанции, что фигурант совершил домашнее насилие психологического характера.

«Объяснения потерпевшей, аудио- и видеозаписи, где зафиксированы активные действия и высказывания, брань и угрозы, свидетельствуют о проявлении домашнего насилия в отношении бывшей жены», – убежден Винницкий апелляционный суд.

В своем постановлении он также отмечает, что ссылка на то, что мужчина имеет психологические травмы в результате прохождения военной службы и привязанность к посаженным его отцом деревьям, не опровергают заключение Липовецкого районного суда о наличии в действиях мужчины состава инкриминируемого ему правонарушения.

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