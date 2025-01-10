Практика судов
  1. Судебная практика
  2. / В Украине

Унижал бывшую жену во время ссоры за срезанные вишни — мужчину наказали за домашнее насилие

21:36, 10 января 2025
Ссора началась из-за того, что женщина срезала плодовые деревья, которые посадил отец ее бывшего мужа.
Унижал бывшую жену во время ссоры за срезанные вишни — мужчину наказали за домашнее насилие
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Винницкий апелляционный суд оставил в силе постановление местного суда, которым житель Липовца признан виновным в совершении психологического домашнего насилия в отношении бывшей жены. В то же время апелляционную жалобу адвоката обидчика отклонил (дело № 136/2006/24). Об этом сообщает пресс-служба апелляционного суда.

В своем ходатайстве защитник просил решение Липовецкого районного суда отменить и закрыть производство, а в случае доказательства вины мужчины ограничиться замечанием.

«Бывшие супруги эмоционально говорили, на повышенных тонах. Никаких угроз, даже намеков на насилие не было», – утверждал во время апелляционного разбирательства адвокат.

По словам фигуранта дела, в своем дворе женщина срезала плодовые деревья, которые посадил его отец. Этот поступок, говорит, и вызвал ссору с экс-женой.

Как объяснила пострадавшая, фразу бывшего мужа «буду резать тебя до смерти за эти вишни» она тогда восприняла как реальную угрозу. Рассказала, что нарушитель часто унижает ее: обзывает, показывает оскорбительный жест, нецензурно выражается.

Винницкий апелляционный суд согласился с решением суда первой инстанции, что фигурант совершил домашнее насилие психологического характера.

«Объяснения потерпевшей, аудио- и видеозаписи, где зафиксированы активные действия и высказывания, брань и угрозы, свидетельствуют о проявлении домашнего насилия в отношении бывшей жены», – убежден Винницкий апелляционный суд.

В своем постановлении он также отмечает, что ссылка на то, что мужчина имеет психологические травмы в результате прохождения военной службы и привязанность к посаженным его отцом деревьям, не опровергают заключение Липовецкого районного суда о наличии в действиях мужчины состава инкриминируемого ему правонарушения.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

суд судебная практика домашнее насилие

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
IQ-тесты в апелляционные суды — итоги тестирования кандидатов гражданской специализации

66,7% кандидатов на должности судей апелляционных судов гражданской специализации прошли на следующий этап конкурса.

Кабмин отменил в ПДД норму об удостоверениях, подтверждающих право на освобождение от приобретения автогражданки

Из Правил дорожного движения исключили норму о том, что водители, освобождающиеся от обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев авто, должны иметь при себе подтверждающие документы.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен не получила приглашение на инаугурацию Трампа

В Еврокомиссии сообщили, что на данный момент Дональд Трамп не отправил приглашение Урсуле фон дер Ляйен.

Правительство дало разрешение на бронирование работников операторов газораспределительных систем, выполняющих аварийные работы

Кроме резидентов Дия Сити и религиозных организаций, Кабмин добавил в список на бронирование работников операторов газораспределительных систем, выполняющих аварийные работы.

Закон об автоматической передаче данных о состоянии здоровья для целей определения годности к службе передали на подпись Зеленскому

Автоматизация процесса определения годности военнообязанных к службе может заработать уже в феврале 2025 года.

Контакты

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Дмитро Теслюк
    Дмитро Теслюк
    суддя Сихівського районного суду м. Львова