Принижував колишню дружину під час сварки за зрізані вишні — чоловіка покарали за домашнє насильство

Сварка розпочалася через те, що жінка зрізала плодові дерева, які посадив батько її колишнього чоловіка.

Вінницький апеляційний суд залишив без змін постанову місцевого суду, якою жителя Липовця визнано винним у скоєнні психологічного домашнього насильства щодо колишньої дружини. Водночас апеляційну скаргу адвоката кривдника відхилив (справа № 136/2006/24). Про це повідомляє пресслужба апеляційного суду.

У своєму клопотанні захисник просив рішення Липовецького районного суду скасувати й закрити провадження, а в разі доведення вини чоловіка обмежитись зауваженням.

«Колишнє подружжя емоційно розмовляло, на підвищених тонах. Ніяких погроз, навіть натяків на насильство не було», – стверджував під час апеляційного розгляду адвокат.

За словами фігуранта справи, на своєму обійсті жінка зрізала плодові дерева, які посадив його батько. Цей вчинок, каже, і викликав сварку з ексдружиною.

Як пояснила постраждала, фразу колишнього чоловіка «різатиму тебе до смерті за ті вишні» вона тоді сприйняла як реальну погрозу. Розповіла, що порушник часто принижує її: обзиває, показує образливий жест, нецензурно висловлюється.

Тож Вінницький апеляційний суд погодився з рішенням суду першої інстанції, що фігурант скоїв домашнє насильство психологічного характеру.

«Пояснення потерпілої, аудіо- та відеозаписи, де зафіксовано активні дії та висловлювання, лайку та погрози, свідчать про прояв домашнього насильства стосовно колишньої дружини», – переконаний Вінницький апеляційний суд.

У своїй постанові він також зауважує: посилання на те, що чоловік має психологічні травми внаслідок проходження військової служби та прив’язаність до посаджених його батьком дерев, не спростовують висновок Липовецького районного суду про наявність в діях чоловіка складу інкримінованого йому правопорушення.

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