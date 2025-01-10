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Принижував колишню дружину під час сварки за зрізані вишні — чоловіка покарали за домашнє насильство

21:36, 10 січня 2025
Сварка розпочалася через те, що жінка зрізала плодові дерева, які посадив батько її колишнього чоловіка.
Принижував колишню дружину під час сварки за зрізані вишні — чоловіка покарали за домашнє насильство
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Вінницький апеляційний суд залишив без змін постанову місцевого суду, якою жителя Липовця визнано винним у скоєнні психологічного домашнього насильства щодо колишньої дружини. Водночас апеляційну скаргу адвоката кривдника відхилив (справа № 136/2006/24). Про це повідомляє пресслужба апеляційного суду. 

У своєму клопотанні захисник просив рішення Липовецького районного суду скасувати й закрити провадження, а в разі доведення вини чоловіка обмежитись зауваженням.

«Колишнє подружжя емоційно розмовляло, на підвищених тонах. Ніяких погроз, навіть натяків на насильство не було», – стверджував під час апеляційного розгляду адвокат.

За словами фігуранта справи, на своєму обійсті жінка зрізала плодові дерева, які посадив його батько. Цей вчинок, каже, і викликав сварку з ексдружиною.

Як пояснила постраждала, фразу колишнього чоловіка «різатиму тебе до смерті за ті вишні» вона тоді сприйняла як реальну погрозу. Розповіла, що порушник часто принижує її: обзиває, показує образливий жест, нецензурно висловлюється.

Тож Вінницький апеляційний суд погодився з рішенням суду першої інстанції, що фігурант скоїв домашнє насильство психологічного характеру.

«Пояснення потерпілої, аудіо- та відеозаписи, де зафіксовано активні дії та висловлювання, лайку та погрози, свідчать про прояв домашнього насильства стосовно колишньої дружини», – переконаний Вінницький апеляційний суд.

У своїй постанові він також зауважує: посилання на те, що чоловік має психологічні травми внаслідок проходження військової служби та прив’язаність до посаджених його батьком дерев, не спростовують висновок Липовецького районного суду про наявність в діях чоловіка складу інкримінованого йому правопорушення.

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суд судова практика домашнє насильство

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