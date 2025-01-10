«Пакунок пораненого» для військових тепер включає 30 речей, важливих при госпіталізації

«Пакунок пораненого» для військових при госпіталізації включає адаптивний одяг і засоби гігієни.

Фото: Міноборони

Міністерство оборони України анонсувало впровадження набору «Пакунок пораненого», який цього року отримуватимуть військовослужбовці Збройних сил. Набір, що міститиме 30 важливих предметів, був розроблений з урахуванням потреб поранених військових під час госпіталізації. До складу пакунка входять адаптивний одяг, засоби гігієни та спеціальний посуд, що полегшить прийом їжі та пиття.

«Ми працюємо над спрощенням надання медичної допомоги військовим. Новий одяг не потрібно знімати — достатньо відстебнути спеціальні застібки для швидкого доступу до місця поранення. Це значно пришвидшує медичні маніпуляції та допомагає зберегти дорогоцінний час, який може врятувати життя. Турбота про наших захисників — наш обов’язок і пріоритет», — зазначив заступник міністра оборони Дмитро Кліменков.

Для жінок-захисниць передбачено окремий варіант набору, що враховує їхні особливі потреби.

Пакунок надаватимуть пораненим військовим від моменту надання медичної допомоги в стабілізаційному пункті або стаціонарному закладі. Заступник міністра оборони бригадний генерал юстиції Сергій Мельник підкреслив важливість цієї ініціативи для підтримки військових під час лікування та відновлення.

Набір вже тестували в жовтні на Запорізькому напрямку. Для запуску проєкту уряд має ухвалити відповідну постанову щодо фінансування.

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