«Пакет раненого» для военных теперь включает 30 вещей, важных при госпитализации

«Пакет раненого» для военных при госпитализации включает адаптивную одежду и средства гигиены.

Фото: Минобороны

Министерство обороны Украины анонсировало внедрение набора «Пакет раненого», который в этом году будут получать военнослужащие Вооруженных сил. Набор, содержащий 30 важных предметов, был разработан с учетом потребностей раненых военных во время госпитализации. В состав пакета входят адаптивная одежда, средства гигиены и специальная посуда, которая облегчит прием пищи и питья.

«Мы работаем над упрощением оказания медицинской помощи военным. Новую одежду не нужно снимать - достаточно отстегнуть специальные застежки для быстрого доступа к месту ранения. Это значительно ускоряет медицинские манипуляции и помогает сохранить драгоценное время, которое может спасти жизнь. Забота о наших защитниках - наш долг и приоритет», - отметил заместитель министра обороны Дмитрий Клименков.

Для женщин-защитниц предусмотрен отдельный вариант набора, учитывающий их особые потребности.

Пакет будут предоставлять раненым военным с момента оказания медицинской помощи в стабилизационном пункте или стационарном учреждении. Заместитель министра обороны бригадный генерал юстиции Сергей Мельник подчеркнул важность этой инициативы для поддержки военных во время лечения и восстановления.

Набор уже тестировали в октябре на Запорожском направлении. Для запуска проекта правительство должно принять соответствующее постановление о финансировании.

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