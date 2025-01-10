Закон об автоматической передаче данных о состоянии здоровья для целей определения годности к службе передали на подпись Зеленскому

Автоматизация процесса определения годности военнообязанных к службе может заработать уже в феврале 2025 года.

Фото: Юлия Паевская

Верховная Рада 9 января разблокировала подписание Президентом Владимиром Зеленским принятого 18 декабря как закона законопроекта 12066 о цифровой ВЛК, который позволит автоматически передавать данные медицинских осмотров о годности к военной службе в Реестр военнообязанных «Оберег».

Так, в статье 24-2 Основ законодательства о здравоохранении после вступления в силу закона будет предусмотрено исключение из действующего запрета передачи медицинских данных о пациентах. Медицинские данные смогут передавать в Реестр военнообязанных.

«Во время информационного взаимодействия, предусмотренного этой частью, доступ к медицинской информации относительно пациента не допускается, кроме случая получения в порядке электронного информационного взаимодействия Министерством обороны Украины информации о результатах медицинских осмотров, проводимых с целью определения пригодности лиц к исполнению воинской обязанности для внесения в Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов с целью обеспечения национальной безопасности и обороны» - отмечено в изменениях.

В свою очередь, в Минобороны отмечают, что направление на ВЛК можно будет получить через Резерв+ без необходимости идти в ТЦК.

Так, военнообязанные смогут получить электронное направление на прохождение ВЛК через Резерв+ без необходимости посещать территориальные центры комплектования. Соответствующий механизм Министерство обороны намерено наработать до конца февраля 2025 года.

При этом решения военно-врачебной экспертизы будут поступать не в бумажном виде в ТЦК, а в электронной форме в информационно-коммуникационные системы Минобороны, в частности реестра «Оберег».

Как ранее пояснили в Минобороны, в результате медицинское освидетельствование можно будет пройти в любом удобном, определенном в перечне медицинском учреждении, а выводы врачей будут храниться в цифровой форме с подписями ответственных лиц.

После того, как военнообязанный совершит ежегодный скрининг в своем медицинском учреждении, эти данные будут фиксироваться цифровой подписью семейного врача и будут храниться в ЭСОЗ. В дальнейшем, если отсутствуют хронические заболевания и жалобы, фиксируется рекомендация о пригодности. Также в ЭСОЗ указываются антропометрические данные – рост, вес, окружность грудной клетки, данные направляются в ВЛК.

Ранее заместитель министра обороны по цифровизации Катерина Черногоренко сообщала, что данные о состоянии здоровья и, соответственно, пригодности к военной службе Минобороны будет получать из обычных гражданских медицинских учреждений. Военнообязанные просто придут к врачу по своему месту нахождения, и далее данные автоматически попадут в Реестр.

Также напомним, что Верховная Рада приняла в качестве закона законопроект 12076, согласно которому призывники могут встать на военный учет дистанционно, даже находясь за границей, через приложение Резерв+.

Автор: Наталя Мамченко

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.