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В Киеве произошел еще один прорыв теплосети

14:11, 10 января 2025
Повреждение теплосети произошло на улице Липковского.
В Киеве произошел еще один прорыв теплосети
Фото: kte.kmda.gov.ua
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В пятницу, 10 января, около 12:40 в дворовом проезде на зеленой зоне по адресу ул. Липковского 41/43 произошло повреждение теплосети с незначительной утечкой воды наружу. Об этом сообщили в КП «Киевтеплоэнерго».

«Диаметр поврежденного трубопровода 200 мм.

Сразу после сообщения о повреждении давление в трубопроводе было уменьшено, чтобы ликвидировать утечку», - заявили в предприятии.

Также там добавили, что сейчас проводятся работы по откачке воды из тепловой камеры для поиска повреждения.

«После чего аварийно-восстановительная бригада Киевтеплоэнерго приступит к подготовке к проведению ремонтных работ. На период выполнения работ без тепла остаются 4 жилых дома», - говорится в заявлении.

Ранее «Судебно-юридическая газета» сообщала, что 9 января в Киеве возле железнодорожного вокзала произошел прорыв теплосети. Позже после прорыва трубы обвалилась стена дома.

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Киев

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