У Києві стався ще один прорив тепломережі

Пошкодження тепломережі сталося на вулиці Липківського.

Фото: kte.kmda.gov.ua

У п’ятницю, 10 січня близько 12:40 у дворовому проїзді на зеленій зоні за адресою вул. Липківського 41/43 сталось пошкодження тепломережі із незначним витоком води назовні. Про це повідомили у КП «Київтеплоенерго».

«Діаметр пошкодженого трубопроводу 200 мм.

Одразу після повідомлення про пошкодження, тиск у трубопроводі було зменшено, щоб ліквідувати витік», - заявили у підприємстві.

Також там додали, що наразі проводяться роботи з відкачування води з теплової камери для пошуку пошкодження.

«Після чого аварійно-відновлювальна бригада Київтеплоенерго розпочне підготовку до проведення ремонтних робіт. На період виконання робіт без тепла залишаються 4 житлові будинки», - сказано у заяві.

Раніше «Судово-юридична газета» повідомляла, що 9 січня у Києві біля залізничного вокзалу стався прорив тепломережі. Згодом після прориву труби обвалилася стіна будинку.

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