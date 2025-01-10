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Як особі до 14 років отримати документ, що засвідчує реєстрацію у Реєстрі фізичних осіб – платників податків

18:00, 10 січня 2025
Документ, що засвідчує реєстрацію в ДРФО малолітньої особи, видається одному з батьків за наявності свідоцтва про народження дитини та документа, що посвідчує особу.
Як особі до 14 років отримати документ, що засвідчує реєстрацію у Реєстрі фізичних осіб – платників податків
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Головне управління ДПС у Полтавській області пояснює, як малолітній особі до 14 років отримати документ, що засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків.

Зазначається, що відповідно до п. 70.5 ст. 70 Податкового кодексу від 2 грудня 2010 року № 2755-VI та п. 1 розд. VII Положення про реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 29.09.2017 № 822 (далі – Положення № 822), фізична особа незалежно від віку (як резидент, так і нерезидент), яка не включена до Державного реєстру фізичних осіб – платників податків (далі – ДРФО), зобов’язана особисто або через представника подати до відповідного контролюючого органу облікову картку фізичної особи – платника податків за формою № 1ДР (додаток 2 до Положення № 822), яка є водночас заявою для реєстрації у ДРФО.

Представниками малолітньої особи можуть бути батьки (один із батьків), усиновителі, опікуни, піклувальники, які зобов’язані пред’явити свідоцтво про народження дитини та документ, що посвідчує особу, в якому містяться необхідні для реєстрації реквізити (прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), дата народження, місце народження, місце проживання (за наявності), громадянство).

Якщо в документі, що посвідчує особу одного із батьків, відсутня інформація про задеклароване (зареєстроване) місце проживання (перебування) необхідно пред’явити один із таких документів:

  • витяг з реєстру територіальної громади;
  • довідку про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи;
  • тимчасове посвідчення громадянина України.

Документ, що засвідчує реєстрацію в ДРФО малолітньої особи, видається протягом трьох робочих днів з дня звернення одному з батьків (усиновителю, опікуну, піклувальнику) за наявності свідоцтва про народження дитини та документа, що посвідчує особу.

З метою реєстрації особи в ДРФО платник податків може звернутися до контролюючого органу за своєю податковою адресою (місцем проживання) або до будь-якого контролюючого органу.

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податкова

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