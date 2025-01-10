На Закарпатті суд покарав солдата, який двічі втікав з військової частини

Чоловік два рази без дозволу командування та поважних причин залишав військову частину.

На Закарпатті суд покарав старшого солдата, який двічі втікав зі служби. Вирок у справі № 303/9635/23 виніс Мукачівський міськрайонний суд Закарпатської області.

У матеріалах справи зазначається, що уродженець села Череївці два рази без дозволу командування та поважних причин залишав військову частину. Його не було на службі у період з 9 лютого по 2 березня. Він сам прийшов у розташування запасної роти та за два тижні знову залишив частину і не з’являвся до 15 травня 2023 року.

Під час судового засідання старший солдат визнав свою вину і розкаявся у вчиненому. Суд також врахував посередню характеристику обвинуваченого та повторне вчинення ним злочину.

Дослідивши всі матеріали справи, суд визнав чоловіка винним у самовільному залишені військової частини в умовах воєнного стану і призначив йому 5 років позбавлення волі. На вирок можна подати апеляцію.

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