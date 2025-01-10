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Японія заморожує активи 33 організацій та 12 осіб з Росії і Північної Кореї

15:35, 10 січня 2025
Японія обмежує експорт товарів до Росії та Китаю.
Японія заморожує активи 33 організацій та 12 осіб з Росії і Північної Кореї
Фото: Getty Images
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Японський уряд оголосив про додаткові санкції проти Росії у відповідь на її вторгнення в Україну. Згідно з інформацією від Nippon, до японського списку заморожених активів потрапили 33 організації та 12 фізичних осіб, зокрема громадянин Північної Кореї.

Зокрема, Японія запровадила експортні обмеження для 53 організацій із Росії та Китаю, а також заборонить експорт 335 товарів до Росії з 23 січня, серед яких мотоцикли та компоненти для спеціальних транспортних засобів.

Метою цих заходів є підсилення тиску на Росію через її зв'язки з Північною Кореєю та використання третіх країн для обходу міжнародних санкцій. Як зазначив головний секретар японського уряду Йосімаса Хаяші, ці кроки сприятимуть міжнародним зусиллям для досягнення миру. Японія продовжить працювати у тісній співпраці з партнерами по «Великій сімці».

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росія санкції Японія Китай Північна Корея

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