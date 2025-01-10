Ми хочемо завершити війну справедливо для України — в МЗС відреагували на можливу зустріч Трампа з Путіним

Дональд Трамп і раніше говорив про плани такої зустрічі, тому нічого нового в цьому ми не бачимо, — так прокоментував речник МЗС України Георгій Тихий можливу зустріч Трампа і Путіна.

У Міністерстві закордонних справ України прокоментували можливу зустріч обраного президента США Дональда Трампа з Путіним, а також повідомили про підготовку до переговорів між Трампом і Президентом України Володимиром Зеленським.

"Дональд Трамп і раніше говорив про плани такої зустрічі, тому нічого нового в цьому ми не бачимо. Наша позиція дуже проста: ми всі в Україні хочемо завершити війну справедливо для України, і ми бачимо, що президент Трамп теж налаштований рішуче на припинення війни", – заявив речник МЗС України Георгій Тихий на брифінгу.

Він зазначив, що найважливішим наразі є очікування зустрічі між Трампом і Зеленським. Тихий також повідомив, що одразу після інавгурації Трампа розпочнеться підготовка до контактів між Україною та США на найвищому рівні.

"Ми всі очікуємо прямого, особистого контакту між президентом Зеленським і Трампом. Ми очікуємо, що контакти відбудуться якомога швидше після інавгурації Трампа", – сказав речник МЗС.

Нагадаємо, Дональд Трамп повідомив, що наразі ведеться підготовка його зустрічі з Путіним.

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