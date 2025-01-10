Практика судів
  1. В Україні
  2. / У світі

Ми хочемо завершити війну справедливо для України — в МЗС відреагували на можливу зустріч Трампа з Путіним

13:47, 10 січня 2025
Дональд Трамп і раніше говорив про плани такої зустрічі, тому нічого нового в цьому ми не бачимо, — так прокоментував речник МЗС України Георгій Тихий можливу зустріч Трампа і Путіна.
Ми хочемо завершити війну справедливо для України — в МЗС відреагували на можливу зустріч Трампа з Путіним
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Міністерстві закордонних справ України прокоментували можливу зустріч обраного президента США Дональда Трампа з Путіним, а також повідомили про підготовку до переговорів між Трампом і Президентом України Володимиром Зеленським.

"Дональд Трамп і раніше говорив про плани такої зустрічі, тому нічого нового в цьому ми не бачимо. Наша позиція дуже проста: ми всі в Україні хочемо завершити війну справедливо для України, і ми бачимо, що президент Трамп теж налаштований рішуче на припинення війни", – заявив речник МЗС України Георгій Тихий на брифінгу. 

Він зазначив, що найважливішим наразі є очікування зустрічі між Трампом і Зеленським. Тихий також повідомив, що одразу після інавгурації Трампа розпочнеться підготовка до контактів між Україною та США на найвищому рівні.

"Ми всі очікуємо прямого, особистого контакту між президентом Зеленським і Трампом. Ми очікуємо, що контакти відбудуться якомога швидше після інавгурації Трампа", – сказав речник МЗС.

Нагадаємо, Дональд Трамп повідомив, що наразі ведеться підготовка його зустрічі з Путіним. 

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

путін Дональд Трамп

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Недопуск до укриття буде каратися штрафами чи позбавленням волі — прийнято закон

А за невиконання законних вимог посадових осіб ДСНС можна буде отримати штраф до 17 тисяч грн.

Депутати розблокували підписання закону про Реєстр військовослужбовців, куди внесуть дані про членів їх родин та відцифроване обличчя

Закон передбачає, що до Реєстру військовослужбовців потраплять дані про членів родини військовослужбовців, у тому числі СБУ та розвідки.

ТЦК або стаття 130 – поліція поставила перед водієм, який після операції прийняв знеболювальне та заспокійливе, цікавий вибір

Суд не оцінив методів роботи патрульних поліцейських та звернув увагу на недбале ставлення до оформлення матеріалів про адміністративне правопорушення

Командира роти оштрафували на 17 тисяч гривень за втечу восьми його підлеглих з військової служби

Суд вирішив, що офіцер не займався вихованням військовослужбовців та не стежив за морально-психологічним станом у підрозділі.

Верховна Рада схвалила законопроект про спрощення накладення ТЦК заочних штрафів

Повернення поштою виклику ТЦК з відміткою про невручення буде підставою для постанови про «заочний» штраф – Верховна Рада прийняла за основу законопроект.

Контакти

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Дмитро Теслюк
    Дмитро Теслюк
    суддя Сихівського районного суду м. Львова