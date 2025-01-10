Дональд Трамп заявив про підготовку зустрічі з Путіним

Дональд Трамп повідомив, що його зустріч із Путіним вже «готують».

Обраний президент США Дональд Трамп повідомив, що наразі ведеться підготовка зустрічі з Володимиром Путіним. Про це він сказав під час виступу перед губернаторами-республіканцями у своїй резиденції в Мар-а-Лаго у Флориді, пише Reuters.

«Він хоче зустрітися, і ми готуємо це», – сказав Трамп.

Трамп не назвав конкретної дати проведення переговорів, але підтвердив, що зустріч обговорюється.

«Президент Путін хоче зустрітись. Він заявляв про це навіть публічно, і ми маємо покласти край цій війні», – додав Трамп, маючи на увазі війну в Україні.

Раніше Дональд Трамп заявляв, що Путін чекає на зустріч з ним для закінчення війни в Україні.

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